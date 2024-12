Commandos: Origins vyjdou až příští rok. Tvůrci reagují na ohlasy z demoverze a hru vylepšují

Série Commandos je naprostá klasika v žánru taktických stealth akcí. Její novodobé pokračování podle prvních dojmů moc nezáří, což jsme si sami ověřili. Vývojáři z Claymore Game Studio očividně nechtějí vydat nedopečený projekt, a tak přichází odklad. Místo konce letošního roku můžeme Origins očekávat v březnu 2025.

Díky dodatečnému času bude možné zapracovat zpětnou vazbu, kterou tvůrci nasbírali od fanoušků při hraní demoverze a několika playtestů. Mimo jiné se dělá na vylepšení chování umělé inteligence či dabingu postav. Zásadním tématem je také optimalizace a to nejen v tom smyslu, aby hra běžela i na slabších sestavách. Vylepšení mají zajistit také to, že hratelnost nebude působit tak neohrabaně.

Práce před sebou mají ještě dost. Rozhodli se, že do Origins přidají možnost odstranit nepřítele bez toho, aby nutně musel zemřít. Má se zlepšit také uživatelské rozhraní, aby bylo přehlednější.

Zážitek to také bude lepší díky tomu, že si budeme moci upravit rozvržení kláves. Taková věc by měla být samozřejmostí u každé PC hry. Pro tvůrce Commandos: Origins to očividně samozřejmost nebyla, ale podle reakcí hráčů je jasně vidět, že o ni mají zájem. Ještě před vydáním proběhne další uzavřené testování, ze kterého se k nám snad dostanou informace o pokroku.

Zdroj: Kalypso Media