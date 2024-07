Concord můžete o víkendu vyzkoušet i bez předobjednávky. Přístup má každý předplatitel PlayStation Plus

Týmová střílečka od Firewalk, dvorního studia PlayStationu, vyjde 23. srpna na PC a PS5. Už nyní nás ale čekají dva víkendy, kdy si budeme moci tuto FPS akci osahat. Původně platilo, že od 12. do 14. července budou mít do Beta Early Accessu přístup pouze hráči, kteří si předobjednají jakoukoliv edici Concordu. Spolu s doplňujícími informacemi ale také přišla změna. Stačí, abyste byli aktivním předplatitelem PlayStation Plus a můžete se do hraní pustit už také tento víkend. Ohledně otevřené bety o víkendu od 18. do 21. července se ale nic nemění, tam má přístup už každý.

Servery poběží od 19:00 našeho času. Pokud chcete být na večer připraveni, tak si betu můžete s předstihem stáhnout už teď. To ale platí pouze pro PS5 verzi. V betě bude k dispozici všech 16 hratelných postav, které jsou v tomto univerzu označovaní jako Freegunneres. S dalšími hráči se budeme bít na čtyřech různých mapách a ve třech herních módech. Následující víkend pak do tohoto výčtu přibyde jedna mapa a mód Area Control navíc.

Jestli budete hrát první víkend, postup se vám přenese i na ten příští. Při vydání plné verze ale bude každý hráč začínat úplně s čistým štítem. Za hraní beta verze alespoň dostanete pár exkluzivních kosmetických doplňků. Konkrétně je to přívěšek na zbraň a byznysová karta s ikonou, kterými si můžete ozdobit profil.

Společně s tím jsme dostali také hardwarové požadavky pro PC verzi Concordu. Vystačíte si s několik let starými kartami. Minimum je GeForce GTX 1660 od Nvidie nebo Radeon RX 5500 XT od AMD. Na rozdíl od řady dnešních novinek to také není žádný obr, co se potřebného místa týče. Budete potřebovat 30 GB volného místa na disku.