Concord odhalil obsah pro první sezóny. Zdarma přibydou nové postavy, mapy i herní módy

Týmová FPS akce od dvorního studia PlayStationu vychází 23. srpna na PC a PS5. Pokud máte předobjednanou Deluxe edici, můžete se do hraní pustit o 3 dny dříve. Vývojáři po nedávném testování, ze kterého jsme vám přinesli naše obšírné dojmy, představují svoje plány pro první dvě sezóny a přehled toho, co v Concordu najdete spolu s vydáním.

Obsah v rámci sezón bude do hry přibývat zdarma. Concord na rozdíl od spousty dnešních multiplayerovek nebude mít placený battle pass. Vývojáře ale budete moci finančně podporovat skrz mikrotransakce v obchodě s kosmetickými doplňky, který do hry přijde v říjnu společně s první sezónou zvanou The Tempest. V jejím rámci se každému hráči zpřístupní také nová hratelná postava, nová mapa a několika dalších, zatím blíže neupřesněných vylepšení.

Druhou sezónu můžete očekávat v průběhu ledna příštího roku. Opět je její součástí postava a mapa. Tentokrát k tomu tvůrci přihodí i nový herní mód. Vypadá to, že vývojáři mají v plánu vydávat novou sezónu každé 3 měsíce. V infografice si můžete všimnout, že ta třetí nás čeká v dubnu. U Concordu ale budou zásadní hlavně prvotní měsíce, kdy si hra musí získat pevnou základnu hráčů. Zatím to nevypadá, že by očekávání v tomto ohledu byla extra velká, ale to se přeci jen nakonec může ještě změnit.