Concord zažívá horší start než se čekalo. Na PC ho hrají pouze stovky hráčů

Hero shooter z dílny Firewalk Studios a Sony, Concord, vyšel minulý pátek a od té doby ho hrálo na Steamu necelých 700 hráčů. Komunita byla ohledně Concordu skeptická už od začátku, nikdo ovšem nečekal, že jeho start na Steamu bude až tak vlažný.

Pokud se podíváme na statistiky SteamDB, můžeme vidět, že během posledních 24 hodin hrálo Concord na Steamu pouze 402 hráčů, přičemž dosavadní vrchol bylo 697 hráčů v jeden moment. Příliš dobře si nevedla ani otevřená beta Concordu, která na tom byla s 2388 hráči lépe, ovšem ani to není na tak ambiciózní projekt příliš.

Concord je dostupný také na Epic Games Storu a samozřejmě PlayStationu, ze kterých čísla o hráčích nemáme k dispozici. To ovšem nic nemění na tom, že hra byla ve vývoji dlouhých 8 let, jak prozradil Jon Weisnewski z Firewalk Studios, a potřebuje tedy uspět. Svou roli v tom může hrát cenovka hry, která je stanovena na 40 eur a nedá se tedy vyloučit, že by hra v budoucnu přistoupila na jiný distribuční model.