Crashe a Spyra zná každý, ale co Croc? Další známá tvář z žánru plošinovek chystá svůj návrat

Na přelomu tisíciletí se plošinovky řadily mezi nejpopulárnější žánry. Vznikla celá řada postaviček, se kterými jste si proskákali nejedním příběhem. Mezi trojrozměrnými plošinovkami je do dnešních dní známý hlavně Crash Bandicoot. Pamatujete si ale Croca? Vývojáři ze studia Argonaut Games se rozhodli nám svého krokouše připomenout a chystají remaster prvního dílu pro PC, PS4, PS5, XO, XSX a Switch. Datum vydání zatím neznáme.

Studio Argonaut Games je v herním průmyslu legendou. Bylo založeno už v roce 1982, a i když v roce 2004 měl nastat úplný konec, letos se po 20 letech vrátilo na scénu. Svoji hopsačku z roku 1997 přenesou na moderní platformy s přeleštěným vizuálem. Gobbos si opět žádá naši pomoc, abychom ho dostali ze spárů zlotřilého barona Danteho.

Kromě grafiky se vylepšení dočká také ovládání. Originál je z dnešního pohledu už dosti kostrbatý, takže úpravy v tomto směru jsou potřeba nejvíc. Zároveň má ale remaster přinést autentickou hratelnost, což je vidět v prvním traileru docela zřetelně. Základy zkrátka zůstávají věrné originálu.

Sami autoři za velmi zásadní novinku považují Crocpedii. V této digitální encyklopedii budeme moci nahlédnou pod pokličku vývoje originálu. Její součástí budou například designové dokumenty, koncepty či testy animací. Některé z nich byly dlouho považované za ztracené. Klíčoví členové týmu se navíc v rozhovorech podělí o své vlastní poznatky a zajímavosti z tvorby.

Jestli remasterovaný Croc uspěje, možná se v budoucnu dočkáme nového pokračování. Před pár lety to vypadalo, že jsou velké 3D skákačky zase v kurzu, což vlastně i letos dokázal Astro Bot. Spyro dostal ale jen svoji jednohubku v podobě předělené trilogie a s Crashem se nejspíš taky zase dlouho neuvidíme, protože tvůrci N'Sane Trilogy z Vicarious Vision nyní pomáhají s jinými projekty Activision Blizzardu a Toys for Bob, kteří mají na svědomí čtyřku, pracují na vlastní hře. Na závěr si ještě můžeme připomenout Kao The Kangaroo, další známá plošinovková postavička z přelomu tisíciletí, která se předloni vrátila v remaku. Není to nic výjimečného, fanoušci žánru si ale přijdou na své.