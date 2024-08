Cyberpunk 2077 dostane další deskovku. Pracují na ní tvůrci hry Zaklínač: Starý svět

Po několika týdnech odkladů se na crowdfoundingové platformě Gamefound objevily první informace o hře Cyberpunk 2077. Jedná se o kooperativní příběhovou hru pro 1 až 4 hráče, jež vás zavede do světa známého sci-fi univerza. Nenechte se ovšem zmást, ačkoli by grafika mohla jakkoli napovídat tomu, že se jedná o titul, který má něco společného s Cyberpunk 2077: Gangy Night City, není tomu tak .

Jedná se o naprosto odlišný titul od jiných tvůrců. Na Cyberpunku 2077 pracuje zkušený polský tým Go On Board, který za sebou má například deskovku Zaklínač: Starý svět. Na hře zároveň spolupracují s vývojáři původní videohry z CD Projektu.

Děj se odehrává v alternativní verzi příběhu. Tajemný hlas v telefonu říká, že hledá někoho, kdo by pro něj udělal jistou práci. Nebude to žádná dávačka, a tak hledá někoho opravdu schopného. Někoho, kdo se nebojí nebezpečí, umí to se zbraněmi a technikou. Tím někým samozřejmě budete vy.

Čeká vás celkem 13 misí, po třech prologových budete muset učinit rozhodnutí, jakou další cestou se vydáte. Všechny tři cesty se liší nejen příběhově, ale také mechanikami, nepřáteli a svým celkovým vyzněním. V sérií misí Icebreaker budete hackovat servery Arasaky, abyste našli tajné zbraně a intely. V Labyrinthu se pokusíte ukrást prototyp nového bojového mecha Miltechu a v Unbreakable se snažíte ukořistit super tank Basilisk. Po dokončení vámi vybrané cesty vás čeká velkolepé finále proti záporákovi Adamu Smasherovi. Pokud by vám kampaň, kterou samozřejmě můžete hrát opakovaně, nebude stačit, k dispozici budete mít i generátor samostatných misí.

Setkáte se starými známými postavami z videohry. Vy sami můžete hrát za Judy Alvarez, Panamu Palmer a Jackieho Wellse. Své postavy si v průběhu hraní budete moci vylepšovat a získávat pro ně lepší zbraně a vybavení. Samozřejmostí jsou detailní plastové figurky, a to nejen hráčských postav, ale také nepřátel.

Kromě hlavního příběhu během hraní narazíte také na příběhové karty, jež vás postaví do určité situace, v níž se musíte rozhodnout pro jednu či druhou možnost a následné provést test. Pokud uspějete, může vám to v průběhu dalších misí přinést nějaké výhody. Pokud však neuspějete, budete muset nést následky.

Na papíře vypadá Cyberpunk 2077 velmi dobře a má potenciál zaujmout nejen fanoušky licence, ale také všechny, kteří mají rádi příběhové deskovky. Cena hry zatím není známá, kampaň totiž bude spuštěna až 3. září letošního roku. A jedna dobrá zpráva nakonec – u kampaně svítí také česká vlajka, takže se dočkáme minimálně českých pravidel.