Další díly závodů The Crew dostanou offline mód, aby neskončily jako jednička. The Crew 2 nyní koupíte za 1€

Aby špatných zpráv pro Ubisoft náhodou nebylo málo, letos na jaře si sami ještě trochu zavařili. Došlo totiž k ukončení podpory služeb pro The Crew. Na tom by nebylo nic zvláštního, u starších her se to stává celkem běžně. Jenže v tomhle případě to znamená, že si hru nemáte šanci zahrát, i když jste si ji pořídili za plnou cenu. Aby se vydavatel vyhnul podobnému poprasku v budoucnu, tak do The Crew 2 a Motorfestu přidá offline režim.

Pokud jste ještě do závodů nenaskočili, máte šanci při nákupu hodně ušetřit. The Crew 2 je ve výprodeji za 1€ jak na Steamu, tak na PlayStationu a Xboxu. Novější Motorfest se pak prodává se 70% slevou, což vychází okolo 600 Kč.



Ostrov Maui zdarma rozšíří svět všem hráčům

Vývojáři novinky prozradili během odhalování obsahu pro druhý rok The Crew Motorfest. Pokud patříte mezi fanoušky arkádového závodění, čeká vás velmi slušná porce. Vše odstartuje 6. listopadu s pátou sezónou. Tou největší novinkou je bezpochyby ostrov Maui. Herní plocha se tak značně rozšíří, rozloha přesahuje 100 km². Tento přídavek dostanou všichni majitelé hry zdarma. Cestování mezi ostrovy se obejde bez načítacích obrazovek, Maui se stane plnohodnotnou součástí herního světa.

Novou sezónu jako obvykle doprovodí také playlist se závody. Znovu se na scéně objeví mezi hráči velmi oblíbený Made in Japan, kde najdete sérii nových pouličních závodů prosvícených světlem neonů. Vedle toho můžeme očekávat také různé výzvy a samozřejmě nové modely aut. Úplnou novinkou pak je mód The Chase Squad, jehož odemčení vás bude už nějakou korunu stát. V něm se po ostrovech budete nahánět s dalšími zkušenými jezdci ovládanými umělou inteligencí.