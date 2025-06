Další kniha věnovaná historii stříleček vyjde v češtině. Hurt Me Plenty pokryje začátek tisíciletí na 464 stránkách

Po průvodci klasickými adventurami a střílečkami z konce minulého století vydavatelství Xzone připravuje další knihu. Tentokrát pokračují se střílečkami. Kniha Hurt Me Plenty pokrývá ty nejznámější žánrovky i méně známé tituly, které vyšly mezi lety 2003 a 2010. Mezi největší jména tak patří Call of Duty a Half-Life 2. I v tomhle případě dojde na českou a slovenskou tvorbu. Prostor dostává třeba Vietcong, Arma 2 nebo Chaser.

Původní vydání Hurt Me Plenty má na svědomí nakladatelství Bitmap Books. Kromě rozebírání samotných her se můžete těšit na rozhovory se slavnými jmény herního průmyslu. O Garry's Modu povypráví autor Garry Newman, Minh Le vzpomene na starší verze Counter-Strike a Ken Levine připomene výbornou příběhovku BioShock.

Jak už bylo zmíněno, není to jen o těch nejznámějších hrách. Dočteme se tady i o bizarních a zapomenutých kouscích, jako je FireStarter nebo Cryostasis. Celkem se v Hurt Me Plenty dočtete o více než 220 hrách napříč PC a konzolemi.

O překlad se stará společnost Context Heroes, Xzone pak knihu v českém překladu uvede na trh během vánoční sezóny letošního roku a opět to bude pořádná bichle. Tentokrát ještě o něco větší než její předchůdce. „Už první díl byl opravdu úctyhodná bible stříleček a Hurt Me Plenty přichází ještě s větší náloží her i počtem stran. Aby se tenhle tříkilogramový obr mohl stát výstavním kusem v každé hráčské knihovně, neponecháme u zpracování nic náhodě a zpevníme vazbu knihy,“ říká Jan Bobrovský za vydavatelství Xzone Originals.