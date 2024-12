Další nepolapitelný cíl v Hitman: World of Assassination ztvární herec Jean-Claude Van Damme

Studio IO Interactive ukázkově předvádí, jak se mají vývojáři starat o svoji hru. Pokud nepočítáme přerod ve World of Assassination, zatím poslední Hitman vyšel před třemi lety a stále dostává nový obsah. Na 12. prosince se chystá vydání DLC balíčku The Splitter Pack, jehož součástí je také nový elusive target, který neztvární nikdo jiný než filmový herec Jean-Claude Van Damme.

Sehraje roli Maxe Vallianta, který byl považovaný za mrtvého. Z ničeho nic se ale znovu objevil na scéně a získal kontrolu nad jedním z datacenter ICA. Dobrou zprávou je, že tento kontrakt bude k dispozici i skrz Hitman Free Starter Pack, takže si ho může každý odehrát zdarma. Čas na splnění kontraktu budete mít do 12. ledna příštího roku.

„Max Valliant je zábavná postava, která v sobě má energii filmového záporáka. Je nemilosrdný a samozřejmě umí udělat provaz! Splitter je napínavá mise a jako v každém správném akčním filmu se hráči Hitmana dočkají několika překvapení, ale nechám na vás, ať je odhalíte sami,“ říká Van Damme ke své herní roli.

Nová mise nás zavede do Čchung-čchingu, kde nás čekají celkem tři důležité úkoly. Zaprvé bezpečně dopravit člena rady ICA do budovy. Zadruhé zjistit, co má Valliant vlastně v plánu. A zatřetí odstranit záporáka ze scény. K tomu samozřejmě budeme moci využít několik různých způsobů, jak má Hitman obvykle ve zvyku.

S dostupností kontraktu na Splittera je docela zmatek. Pokud hrajete skrz Free Starter Pack, můžete si ho zopakovat po celý měsíc kolikrát chcete. V Hitman: World of Assassination ale budete mít na úspěšné splnění jediný pokus. Pokud byste si ho chtěli zpřístupnit natrvalo, potřebujete k tomu placený The Splitter Pack za 5€. Kromě mise samotné získáte přístup také k trojici unikátních zbraní a setu kosmetických doplňků.