Další odklad pro upíry. Bloodlines 2 vyjde v říjnu. Hra je hotová, zbývající čas se využije na vychytávání chyb

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 patří mezi prokleté hry. Vystřídalo se u ní několik vývojářských týmů, prošla si vícero odklady. Marco Behrmann, výkonný viceprezident World of Darkness v novém videu nastínil, jak to s očekávaným upírským RPG vypadá. Rovnou potvrdil, že se vydání plánuje na letošní říjen, což platí pro PC i konzole.

Dřívější plán počítal sice s vydáním v první půli roku, ale menší odklad navíc v tomhle případě zase tolik nezabolí. Dobrou zprávou je, že hra je v tuto chvíli už hotová. Vývojáři využijí následující měsíce k tomu, aby Bloodlines 2 vyšly v co nejlepším možném stavu. Sem vedle opravování chyb spadá také ladění stability a optimalizace.

Může se zdát, že je tým strohý se sdílením informací. Na oficiálním YouTube kanále ale najdete spoustu vývojářských deníčků, která vám pomohou udělat si lepší představu o tom, co vás v Bloodlines 2 čeká. I když je to čekání dlouhé, stále se na tuto novinku těšíme. Kvalitních upírských RPG je totiž i po tolika letech od vydání starších her ze série Vampire: The Masquerade jako šafránu a do moderního pokračování se kdykoliv pustíme s chutí.