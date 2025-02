Další Pokémon Legends vyjdou koncem roku. V přípravě jsou i Pokémon Champions se zaměřením na bitvy

Právě dnes pokémoni slaví 29. narozeniny a již tradičně k této příležitosti proběhla prezentace Pokémon Presents. Většinu prostoru dostaly aktualizace již vydaných mobilních her. Novinky míří například do Pokémon Sleep, Pokémon GO, loni vydaného karetního TCG Pocket nebo Pokémon Unite. Celý záznam najdete na YouTube, my se podíváme na to nejdůležitější.

Pokémon Champions - nástupce Stadium

V dobách konzole Nintendo 64 bylo Pokémon Stadium velmi oblíbenou záležitostí. Hra se soustředila čistě na taktické souboje a příběh spolu s objevováním hodila za hlavu. Na tomto stylu bude stavět i novinka Pokémon Champions, která se kromě Switche chystá také na Android a iOS. Datum vydání nebylo zmíněné.

Společně s týmem pokémonů se postavíme proti ostatním trenérům z celého světa. Informací zatím nemáme mnoho. Dobrou zprávou ale je, že Champions budou fungovat napříč platformami, takže hráči na Switchi se mohou utkat s mobilními trenéry. Proti ostatním se můžete utkat kromě klasického módu i v rankedech, kde s výhrou zvýšíte svoji pozici v žebříčcích.

Champions lze propojit s aplikací Pokémon Home. To znamená, že do hry dostanete spoustu pokémonů ze svých starších dobrodružství. Je tady ale pár omezení. Pokémony získané přímo v Champions nemůžete přes Home naportovat do jiných her. Naopak do Champions můžete převést jen druhy pokémonů z existující soupisky.

Legends Z-A vyjdou koncem roku

Po roce od oznámení jsme dostali pořádnou ukázku z nových Pokémon Legends. Hlavním dějištěm je Lumiose City, které bylo dominantou Pokémon X&Y. Tentokrát se do něj podíváme ve volnějším stylu, který před pár lety představil Arceus. Namísto divočiny ale budeme pokémony chytat přímo v ulicích. Aby mohli žít lidé a pokémoni vedle sebe, byly ve městě vytvořené speciální zóny, kde se pohybují divocí pokémoni.

Při chytání opět budeme volně házet pokéballem. Většího vylepšení se dočkají souboje. V nich sice stále budeme bojovat na tahy pomocí povelů pro našeho pokémona, ale nyní v Z-A se během akce můžeme pohybovat a měnit pozici. Tím se lze úplně vyhnout útokům nepřítele.

Startovní trojici tvoří Chikorita, Tepig a Totodile, které dobře známe jako hlavní tváře druhé generace. Kromě nich se na scéně samozřejmě objeví spousta dalších druhů a velkého návratu se dočkají mega evoluce. Po těch se po šesté generaci nějak slehla země. Legendární tváří tohoto dílu pak bude Zygarde.

I když Z-A graficky vypadá lépe než Arceus, stále to není ideální a třeba za takovou Zeldou pořád zaostává. Když se ale podíváme na oficiální stránku, obrázky ze hry jsou o dost ostřejší. Že bychom tady viděli, jak bude vypadat hra na Switchi 2? To je ovšem jen spekulace z mojí strany. Verzi pro novou konzoli bychom ale určitě měli dostat také, protože vydání Z-A je naplánované na konec letošního roku.