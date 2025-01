Další tři herní značky PlayStationu se chystají do světa filmů a seriálů. Samurajové, ochránci demokracie i mechaničtí dinosauři

I když se to občas stále nepovede, herní adaptace jsou na tom v posledních letech velmi dobře. S tímto trendem hodlá vedle Microsoftu a dalších pokračovat i PlayStation, který mimo jiné připravuje na duben premiéru druhé série The Last of Us na HBO. Vedle toho na CESu přišla řeč na další tři projekty, které pracují s ostatními velkými značkami z posledních let.

Duch z Cušimy

První z nich je Ghost of Tsushima. Adaptace v podobě anime seriálu se chystá na rok 2027 a dostupná bude exkluzivně na Crunchyrollu. I když u nás patří mezi méně populární, ve světě anime jde o jednoho z největších hráčů na celosvětovém trhu. Bohužel pro nás Crunchyroll stále nenabízí české titulky.

O seriálu jako takovém bližší detaily neznáme. Pracuje na něm studio Kamikaze Douga ve spolupráci s Aniplexem pod vedením režiséra Takanobu Mizuna, od kterého můžete znát například Star Wars Visions: The Duel.

Ochránci Super Země

Hned na úvod loňského roku si PlayStation připsal velký úspěch s multiplayerovkou Helldivers 2, kde společně s dalšími hráči bráníte Super Zemi proti invazi mimozemských potvoráků. I když tady příběh nehraje příliš velkou roli a jde hlavně o intenzivní akci v partě, dostanou Helldivers 2 také šanci na stříbrném plátně. Projekt má na starosti přímo Sony Pictures.

Druhá šance pro Horizon

O plánech na zadaptování postapokalyptického příběhu ze světa, po kterém pochodují mechaničtí dinosauři, jsme slýchali už několik let. Plán byl takový, že se produkce měl ujmout Netflix a přetvořit příběh Aloy do seriálu. Tento projekt se sice rozpadl, ale pro hraný Horizon to konec neznamená.

Místo Netflixu pracuje na filmovém Horizonu studio Columbia Pictures. Adaptovat se bude první díl s podtitulem Zero Dawn, takže zas a znova uvidíme, jak se Aloy seznamuje s okolním světem a snaží se odhalit tajemství zastírající její původ.

Je to trochu škoda. Film by mohl již představený svět dále rozvíjet, ale je pochopitelné, že Sony chce začít od samotného začátku, protože se určitě najde hromada diváků, kteří předlohu neznají, stejně jako u seriálového Last of Us. Podobně jako u Helldivers každopádně netušíme, na kdy se plánuje premiéra.