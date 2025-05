Days Gone Remastered přidává nový grafický režim a podporu VRR. Zkrátí také nahrávací časy

Days Gone vyšlo ve vylepšené podobě na konci dubna. S remasterem to dopadlo slušně, ovšem několik nedostatků by se našlo. Některé z nich řeší studio Bend skrz patch 1.025.717, který je k dispozici na konzolích PlayStation 5 a PlayStation 5 Pro. Hlavní novinkou je nové nastavení grafiky. Režim balancu renderuje hru v rozlišení 1800p při 40 FPS, v případě Pro verze rozlišení vytáhne na 2160p a výsledný obraz upscaluje do 4K skrz upscaler PSSR. K jeho využití potřebujete televizi se 120Hz obrazovkou.

Podpora VRR (variable refresh rate) také dorazila společně s patchem. K využití této technologie také potřebujete obrazovku, která ji podporuje. VRR vám, jednoduše řečeno, zajistí plynulý obraz i v případě, že počet snímků není úplně stabilní. Pokud si nejste jistí, jestli to pro vaše zařízení platí, zamiřte přímo do systémového nastavení konzole. Jestli je tato položka zašedlá, bohužel ji využít nemůžete.

Vylepšení se dočkaly i další věci. Načítání by nyní mělo být kratší. Očividně jsem nebyl jediný, komu na dnešní dobu přišlo příliš utahané, jak se můžete dočíst v recenzi. Při hraní bychom také měli cítit rychlejší odezvu po stisku tlačítka bez ohledu na grafické nastavení a při prohlížení mapy už nebude snímková frekvence zamknutá na 30.