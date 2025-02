Days Gone Remastered vás postaví před ještě větší hordy zombíků. Původní verze z PS Plus nepůjde upgradovat

U několika remasterů ze stáje PlayStationu jsme v posledních letech kroutili nevěřícně hlavou. To je případ i Days Gone, protože originál z roku 2019 vylepšení nepotřebuje a našli bychom hromadu starších legend, které by si alespoň nějakou péči zasloužili. Ale když už si Deaconův příběh máme prožít znovu, alespoň dostaneme něco víc, než je trochu ostřejší grafika. Výsledek uvidíme už brzy, Days Gone Remastered vyjde na PS5 25. dubna letošního roku.

Ve stejný den dorazí nový obsah také do PC verze. Abyste ho získali, budete si muset na Steamu nebo Epic Store k základní hře dokoupit DLC jménem Broken Road. To vás cenově vyjde stejně jako upgrade z původní verze na remaster na PlayStationu, tedy 10$.

V roli drsného motorkáře se opět podíváme do světa, po kterém pobíhají hordy Freakerů a zmutovaných zvířat, která nemají problém doběhnout vaši motorku ani v plné rychlosti. Při hraní na klasické PS5 budeme moci zvolit ze dvou grafických módů, přičemž s Pro verzí přibyde ještě pár vylepšení. Remaster dále staví na dodatečných možnostech aktuální generace konzolí. Nebude tedy chybět podpora 3D audia, VRR nebo haptiky a adaptivních spouští ovladače DualSense.

Vítanou novinkou jsou nové možnosti v nastavení přístupnosti. Days Gone si tak můžete projít třeba v režimu s vysokým kontrastem, upravovat si rychlost hry, nastavit velikost zorného pole nebo zapnout audio pro pohyb v uživatelském rozhraní. Alespoň u velkých titulů by tyto možnosti měly být standardem a PlayStation zaslouží pochvalu za to, že v tomto směru jde ostatním příkladem, i když je tady stále prostor k posunu.

Nové herní módy

Days Gone Remastered nepřinese novinky jen v ohledu funkcí. Budeme se moci pustit i do arkádového módu Horde Assault. V něm bude nejen Deacon bojovat proti hordám zombíků, které tentokrát budou ještě větší než v originálu. Pokud jste původní Days Gone hráli, dobře víte, že hordy jsou opravdu hutné a s větším množství nepřátel by to mohla být pořádná výzva.

Cílem je dosáhnout co nejvyššího skóre a přežít tak dlouho, jak dovedete. Jednotlivé úrovně jsou zasazené do oblastí, které projdete v rámci hlavního příběhu hry. Zahrát si budeme moci i za jiné postavy, než je starý známý motorkář a v rámci módu dostaneme do rukou i pár kousků neokoukaného vybavení.

Pokud to pro vás stále není žádná výzva, budete si moci hru projít v Permadeath módu. To znamená, že jedno úmrtí znamená start od úplného začátku. A do třetice si v remasteru najdou svůj mód i speedrunneři, tedy hráči, kteří se snaží dokončit hru za co nejkratší čas.

Upgrade za pár stovek pro PS Plus neplatí

Stejně jako u předchozích remasterů v tomto stylu si budou moci majitelé původní hry upgradovat na Days Gone Remaster za poplatek 10$, tedy nějakých 250 Kč. To ale platí pouze v případě, že máte doma krabičku nebo jste si pořídili digitální verzi hry z PS Store.

Jestli jste si Days Gone stejně jako já aktivovali v rámci předplatného PS Plus, kdy bylo jednou z měsíčních her zdarma, upgrade se na vás nevztahuje. Sony by si v tomto mohlo udělat pořádek. Jednou verze z PS Plus nevadí, jindy je to zase problém a hráči si musí vylepšenou verzi pořizovat za plnou cenu. V tomhle případě to znamená 50$, respektive 1 189 Kč.

Zdroj: PS Plus, The Gamer