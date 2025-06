DayZ na příští rok chystá své největší rozšíření. V Badlands budeme přežívat ve vyprahlé pustině

Loni jsme se v postapokalyptickém světě podívali do promrzlých krajin v rozšíření Frostline, příští rok to bude přesně naopak. České studio Bohemia Interactive představilo doposud největší přídavek pro survival DayZ. Badlands nás zavede do vyprahlé pustiny, která se rozprostírá na 267km². Vydání se plánuje na rok 2026.

Provincie Nasdara je sama o sobě těžko obyvatelná. Nachází se na západ od Černarusi u pohraničí Tákistánu a byla zdevastovaná ještě dávno předtím, než ve světě propukla zombie nákaza. Východní část provincie tvoří převážně písečné planiny, kdežto na západě si vyšlápnete i na horské vrcholky.

Takhle pusté to tady nebývalo vždycky. Moc lidí v těchto končinách už nezbylo, ale narazíte na ruiny civilizace, vesnice ve stylu Blízkého východu či zříceniny sovětských základen. Zastavené oblasti budou ideální pro větší přestřelky se znepřátelenými partičkami přeživších.

Ve Frostline si musíte dávat pozor na zimu, v Badlands nás potrápí horko. Úmorná vedra z vás vyždímají každou kapičku vody. Sehnat si dostatečné zásoby vody, abyste neumřeli žízní, nebude jednoduché. Veřejné studny jsou vyprahlé a za zdroj čisté vody se bude platit zlatem. Jestli se pokusíte domluvit s jeho majiteli, nebo rovnou vytáhnete zbraně, je už na vás.