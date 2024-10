DayZ od české Bohemky láme rekordy i po 10 letech. Denně přitahuje až půl milionu hráčů

Studio Bohemia Interactive není jen o sérii Arma. Na kontě má několik dalších her a právě survival DayZ je jednou z těch nejvýraznějších. Z fanouškovské modifikace vznikla samostatná hra, kterou se inspirovalo mnoho dalších zástupců tohoto žánru. I když oficiálně vyšlo v roce 2018, dlouho dobu předtím strávilo v předběžném přístupu. Nyní se tvůrci pochlubili, že i po letech se DayZ stále těší velké popularitě a nyní skrz všechny platformy přesáhlo půl milionu hráčů za den, čímž byl překonán starší rekord.

Tomu, že je DayZ v současnosti populárnější než kdy dřív, určitě pomohlo vydání druhého velkého rozšíření jménem Frostline. Za první týden se prodalo přes 300 000 kopií. Promrzlá oblast přidává nejen nové hřiště, musíte do přežívání započítat další proměnné v čele s nesnesitelným mrazem.

„Jsme nadšení, že můžeme oslavit úspěšný start DayZ Frostline a vše dlužíme naší úžasné komunitě. Z celého srdce děkujeme každému veteránovi i nováčkovi. Vaše oddanost a zpětná vazba byly hnací silou vývoje DayZ a nedávný nárůst počtu hráčů je důkazem její trvanlivosti. DayZ zůstává hnací silou pro konkurenci survival žánru a posouvá hranice v každém aspektu, který se těžko replikuje,“ říká brandový manažer Scott Bowen.

S trochou čísel přišel i Marek Španěl, který stojí v čele společnosti, na svém profilu na X. Poděkoval hlavně Valve za vytvoření Steamu, přes který si hráči z celého světa mohli koupit přes 40 milionů kopií her od Bohemia Interactive. Z tohoto obrovského čísla dělá počet fyzických kopií necelé 3 %. To, že většina hráčů už preferuje čistě digitální distribuci, je jasně znát už několik let a tady k tomu máme další důkaz.