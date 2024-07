Dead by Daylight čekají novinky včetně 2v8 módu a Lary Croft. Příběhovka Casting of Frank Stone má datum vydání

Vývojáři z Behaviour Interactive si připravili pořádnou porci novinek k 8. výročí jejich multiplayerovky Dead by Daylight. Začneme ale trochu něčím jiným. Ve spolupráci s týmem ze Supermassive Games vzniká příběhovka z tohoto univerza. The Casting of Frank Stone má konečně přesné datum vydání na PC, PS5 a XSX. Od 3. září si budeme moci projít tento filmový horor o partičce mladých lidí, kteří se Frankovu krvavou minulosti rozhodli prozkoumat, svého rozhodnutí velmi rychle budou litovat. Jak to s nimi dopadne, záleží ale hlavně na vašich volbách.

I v samotném Dead by Daylight nebude nouze o novinky. V rámci poslední spolupráce se mezi přeživší dostává Lara Croft. Při utíkání před zabijákem se ale bude muset obejít bez svých věrných pistolí. Tvůrci jí alespoň nadělili trojici nových perků, které mají sedět jejímu stylu, jaký známe z klasických her ze série Tomb Raider. Na její premiéru čekat nemusíte, Laru už teď najdete přímo ve hře.

Od startu této online hororovky platilo, že se čtyři hráči snaží uniknout jednomu zabijákovi. Chystá se ale herní mód, kde vrahové budou dva a přeživších hned osm. Tato novinka do Dead by Daylight dorazí 25. července. Vzhledem k většímu počtu hráčů bude potřeba i víc prostoru. 2v8 Trials se budou odehrávat na pětici původních map, které byly rozšířeny kvůli potřebám nového módu. Aby se přeživším otevřely brány a mohli tak uniknout do bezpečí, bude potřeba opravit alespoň 8 generátorů ze 13.

Úplně jinak pak funguje chytání hráčů. Perky ani háky ve 2v8 nenajdete. Jakmile vás zabiják pošle k zemi, automaticky se dostanete do klece. Perky pak nahradí nový systém tříd, který bude nabádat hráče k větší spolupráci. Vrahové pak místo tříd dostanou upravené varianty svých speciálních schopností.

Poslední zásadní novinkou je věc, kterou by v dnešní době měla mít každá online hra. Dead by Daylight nově podporuje přenášení postupu mezi platformami. Nezáleží tedy, jestli budete hrát na PC, nebo na konzolích. S jedním účtem si můžete přenášet své úspěchy a odemčený obsah. Výjimkou je Switch, který nesdílí prémiovou měnu a nemůžete si z něj přenést zakoupená DLC. Obráceně to ale funguje. Pokud si DLCčka pořídíte na PC, přístup k nim budete mít na všech konzolích včetně Switche.