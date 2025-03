Dead by Daylight se propojí se světem anime Tokyo Ghoul. Soupisku vrahů rozšíří Ken Kaneki

Multiplayerový horor, kde jeden hráč v roli vraha nahání čtveřici přeživších, v průběhu let navázal spolupráci se slavnými filmovými horory i herními značkami. Cizí mu v poslední době není ani odvětví japonského anime a mangy. Už 2. dubna pro Dead by Daylight vychází přídavek inspirovaný sérií Tokyo Ghoul, která už je několik let velmi oblíbená mezi fanoušky. Mangu pod názvem Tokijský ghúl si můžete pořídit i v češtině.

V předloze se sice snaží ghúlové koexistovat vedle obyčejných lidí, my ale ve hře uvidíme temnější stránku jejich světa. Ken Kaneki je spojením ghúlů a lidí, vývojáři hry se rozhodli zpracovat hlavně jeho krvelačnou osobnost. Prý byla na stole možnost, že by se přidal mezi přeživší, ale využití této postavy v soupisce vrahů je ale přeci jen o něco zajímavější. Kvůli tomu v této podobě také pozměnili jeho osobnost oproti předloze. I ve hře ale bude mít hlas Nacuki Hanaeho stejně jako v anime seriálu.

Stylem hraní bude Kaneki vyhovovat těm z vás, kdo mají rádi obratné a rychlé postavy. Jeho schopnosti jakožto ghúla pěkně proženou každého přeživšího. „Pamatujte, že tohle je Ken Kaneki, který se řídí svými nejprimitivnějšími instinkty a který má téměř radost z toho, že může ubližovat ostatním. Je to daleko od dobrosrdečného hocha, kterým býval,“ říká kreativní ředitel Dave Richard.