Dead Rising se vrátí s remasterem prvního dílu. Capcom prozradí detaily na prezentaci Next

Po všech letních akcích a stovkách oznámených her přichází z čista jasna na scénu Capcom. Nejenže si na pondělí 1. července chystá vlastní show, zároveň rovnou odhalil teaser na Dead Rising Deluxe Remaster, vylepšenou verzi úspěšné zombie klasiky, která původně vyšla v roce 2006. Už z těch pár záběrů je znát, že se hře nejspíš dostane opravdu hodně péče. Hráči pokrok v grafickém zpracování častokrát přirovnávají k loňskému Metroid Prime Remastered, který by se dal spíš nazvat remakem.

Pokud máte rádi pořádnou zombie řezničinu, na další informace ohledně návratu Franka Westa nebudete muset čekat dlouho. Capcom Next proběhne přesně o půlnoci mezi pondělím a úterým. Tam kromě vylepšeného Dead Risingu můžete očekávat také další informace ohledně Kunitsu-Gami, které vychází za pár týdnů, a k tomu se přidává také Resident Evil VII s detaily ohledně vydání na iOS.

Celkem máme očekávat zhruba 25minutovou prezentaci. Jak známe Capcom, nejspíš si pro nás připravil i nějaké to překvapení na závěr, ovšem jisté to není. Next celkově vypadá jako komornější záležitost zaměřená na tituly, které výjdou v dohledné době, což by nakonec mohlo platit i pro nově oznámený Dead Rising.