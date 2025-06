Deadpool bude řádit ve virtuální realitě. Komiksová akce cílí na Meta Quest 3

Nebudeme lhát, Deadpoola bychom raději viděli v pořádné hře na PC a klasických konzolích. Alespoň se tenhle ujetý hrdina do světa videoher po 12 letech, kdy v roce 2013 dostal vcelku ucházející akční mlátičku, vrátí. Deadpool VR nás zasadí přímo do role tohoto šílence a na headsetech Meta Quest 3 a 3S si za něj budeme moci zahrát ještě letos. Do rukou se nám dostanou jeho ikonické pistole i čepele.

Na vývoji pracuje tým Twisted Pixel, který přímo spadá pod Oculus Studios. Meta toho o slibně vypadající novince moc neprozradila. „Vstup do Deadpoolova světa plného zběsilých soubojů, urážek a chaosu v tomto originálním příběhu vytvořeném exkluzivně pro Meta Quest 3 a 3S,“ uvádí oficiální stránka. Vzhledem k tomu, že na vydání tvůrci nemají ani celý půlrok, měli bychom se detaily dozvědět brzy.

Zdroj videa: Oculus Studios