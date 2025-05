Death Stranding 2 bude obří. Navštívíme Mexiko i Austrálii. Pokračování zapracuje na rozmanitosti akce i možností

Bizarní budoucnost v pokračování Death Strandingu objevíme 26. června, kdy hra vychází na PS5 s českými titulky. Vybraní novináři ze zahraničí si nedávno mohli On the Beach osahat přímo v kancelářích Kojima Productions a s dojmy rozhodně nešetřili. Vyzkoušeli si zhruba 30 hodin, což má být nějakých 40 % celé hry. Když vezmeme v potaz, že jedničku lze dokončit za nějakých 40 hodin bez vedlejšího obsahu, pokračování vypadá jako pořádný macek.

Jelikož Sam propojil všechna města ve Spojených státech, je čas vyrazit dál. Příběh On the Beach začíná 11 měsíců po událostech prvního dílu, kdy se Sam s Lou stáhli do ústraní. Klidný život jim nedopřeje nejen jeho bývalý zaměstnavatel, s žádostí za ním přichází stará známá Fragile, která se svojí novou společností chce k chirální síti připojit další části světa. A tak začne naše cesta do Mexika. Bude to prý trvat jen pár hodin a přes záhadnou bránu si to namíříme do Austrálie.

Už od úvodních hodin má být znatelný posun v mnoha směrech, obzvlášť v rozmanitosti a dynamice prostředí. Zatímco jednička pracovala hlavně s krajinou připomínající Island, tady nás čekají kamenité stepi, písečné pláně i pestrobarevná džungle. Prostředí jako takové budou ovlivňovat přírodní jevy, jako bouře nebo záplavy. On the Beach staví na základech jedničky každým coulem.

Příběh druhého Death Strandingu nemá ztratit na bizarnosti, prý ale bude lépe uchopitelný díky jasně daným stěžejním bodům. Zaměří se hlavně na vztah Sama a Lou. Důležitá pak bude otázka 'Měli jsme se spojit?', kterou jsme slyšeli už při prvotním představení hry. S lepším pochopením příběhu pomůže nový systém Corpus. V jakýkoliv moment si můžete hru pozastavit a přečíst si informace o postavách na scéně, či o událostech z minulosti. Pokud jste hráli Final Fantasy XVI, Corpus má fungovat velmi podobně jako Active Time Lore.

Systém asynchronního multiplayeru nebude chybět ani tentokrát. Hráči si vzájemně mohou pomáhat stavěním budov, silnic a dalších struktur. Mezi novinky patří zipline, úkryty či rampy. Podle dojmů je důležitým přídavkem také jednokolejka, přes kterou z dolů bude možné vyvážet suroviny. Nejde ale o povinné aktivity, hru půjde dokončit i bez toho, abyste sami cokoliv postavili, pokud to zrovna nebude vyžadovat mise.

Razantního vylepšení se dočkají akční sekvence. Kodžima přiznává, že v jedničce tvořily hlavně překážku při doručování zásilky. Tentokrát chce dát hráči více možností, proto Sam dostane do rukou použitelnější arzenál zbraní a schopnější je i při plížení. Je na vás, jestli základnu nepřítele vybijete v akčním stylu, půjdete na to potichu nebo se konfliktu úplně vyhnete. Během plížení můžete využít i kamufláže a váš nový parťák Dollman umí odhalit nepřátele v okolí.

I interakce s BTs budou smysluplnější a nebude to jen o neustálém zadržování dechu při každém úkroku stranou. Nově narazíte na typ Watcher, který Sama vidí, a tak se musí nezištně proplížit kolem. Death Stranding 2 díky těmto novinkám má působit jako právoplatný následovník série Metal Gear Solid.

„Na světě je spousta lidí, kteří mě prosí, ať udělám další Metal Gear, tak jsem přidal nové možnosti boje. Když jsem pracoval na mechanikách, měl jsem trochu obavy, protože mnoho kolegů, kteří se mnou pracovali na Metal Gearu, se mnou stále pracuje a říkali jsme si 'není to až moc jako Metal Gear?',“ řekl Hideo Kodžima.

Samovy možnosti se postupem hrou budou rozrůstat. Některé schopnosti si zlepšuje jednoduše tím, že dělá danou činnost stále dokola. Ve hře ale bude i strom schopností, kde za utracené body získáme další vychytávky. Death Stranding 2 je ale stále hlavně o doručování zásilek v nádherně zpracovaném prostředí, rozsáhlé RPG od něj nečekejte.

Jelikož už koncept doručovací hry známe z prvního dílu, Kodžima chce hráčům dát do rukou více možností už v úvodních hodinách. Proto nebude trvat dlouho, než se dostaneme k vozidlům, které si můžeme také vylepšit. Jednou z vychytávek je mechanická ruka pro sbírání ztracených zásilek. Nebo ji můžete nahradit sadou automatických zbraní. Svému hernímu stylu můžete uzpůsobit i Samovu výbavu. Pokud vám vyhovuje spíš akce, rozhodně se v batohu bude hodit pár kapes na náboje navíc.

V několika preview padala přirovnání k sérii Metal Gear Solid a také obava z toho, jestli využívání až příliš podobných témat neubere Death Strandingu 2 na originalitě. Jak známe Kodžimovu dřívější práci, nejspíš nás zase čeká pořádná jízda tak jako tak. Dokonce prý už má připravený koncept pro třetí díl, ale sám ho prý z nespecifikovaného důvodu nehodlá vyvíjet a předal ho někomu jinému.

Je poznat, že tým při tvorbě On the Beach bral ohledy na zpětnou vazbu hráčů prvního dílu. Proto by nad pokračováním prý neměli hned lámat hůl ani ti z vás, kterým se doručování skrz zaniklé Spojené státy nelíbilo. Nabídky menu jsou přehlednější, cestování pěšky není tak frustrující a do kroku vám budou znít playlisty z herních skladeb, které si libovolně sami vytvoříte.

Limitovaný DualSense

Kromě hry samotné 26. června přijde na trh také limitovaná edice ovladače DualSense. Do předprodeje půjde 22. května. Pokud se vám design líbí, neměli byste s nákupem otálet. Podobné limitky jsou totiž docela horké zboží a po Spider-Manovi nebo Astro Botovi se zaprášilo celkem rychle. Bude stát 84.99€, v českých obchodech by se cena měla pohybovat okolo 2 100 Kč.