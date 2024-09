Death Stranding 2 chce mít nepropracovanější foto mód. První ukázka vypadá parádně

V neděli na japonské Tokyo Game Show měl hodinu a půl dlouhou prezentaci Hideo Kodžima a tým japonských herců. Hlavním tématem nebylo nic jiného než Death Stranding 2: On the Beach, jehož vydání je stále v plánu na příští rok pro PS5. Může být trochu zklamáním, že jsme nedostali nový trailer, ale o novinky rozhodně nouze není, tou hlavní je foto mód, který chce mít pokračování opravdu promakaný, což můžete vidět ve videu níže.

Postavy během focení budou samy od sebe vystřihávat pózy, měnit výrazy v obličeji a celkově reagovat na prostředí kolem sebe. Do záběru bude možné dostat i samotného Sama, jehož odraz je vidět v zrcadlech. Kromě něj a již dobře známých postav, jako je Fragile, se můžete podívat i na pár nováčků Jedním z nich je Tarman, jehož představitelem je George Miller, režisér filmového Mad Maxe.

Na pár vteřin se na scéně objevila také bizarní figurka Dollman. Dříve byl spirituálním médiem, ale očividně se něco nepovedlo a skončil ve formě dřevěné loutky. V dalším klipu se objevily na scéně další známé tváře. Elle Fanning si střihne roli Tomorrow, která dříve žila v říši smrti, kde se nerodily žádné děti. Na toto téma došlo kvůli tomu, že Rainy, kterou hraje Šiori Kucuna, je těhotná, což celkově ve světě Death Strandingu není běžná záležitost.

Vlastní ukázky se dočkal také Heartman, jemuž obličej propůjčil dánský filmař Nicolas Winding Refn. Pochlubil se novým exosuitem, který mu dovoluje bez problému spát ve stoje. Jako poslední přišlo na řadu hudební vystoupení, kde japonský interpret Daiči Miura předvedl svoji skladbu Horizon Dreamer, kterou vytvořil přímo pro druhý Death Stranding.

Postupem času se jistě můžeme těšit na další novinky ohledně On the Beach. Možná už na The Game Awards v prosinci dostaneme novou ukázku, potvrzené to ale není. A pokud byste měli ve svém životě málo Death Strandingu, Hideo Kodžima má s touto značkou velké plány, které sahají do dalších odvětví zábavního průmyslu. Vedle již dříve avizovaného filmu je na stole také anime. Aby vše mohl Kodžima zpracovat dle svých představ, podepsal kontrakt s hollywoodskou agenturou.

Zdroj: GamesRadar