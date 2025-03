Death Stranding 2: On the Beach bude mít české titulky. PlayStation pokračuje s lokalizováním velkých her

Oficiální české překlady do her nevznikají tak často, jak bychom si přáli. Naštěstí se ale najde vedle menších projektů i řada velkých her, které na češtinu nezapomínají. Mezi ně se letos přidá Death Stranding 2: On the Beach. Jeho premiéru můžeme očekávat 26. června a stejně jako první díl bude obsahovat české titulky.

Od 17. března se rozběhnou předobjednávky. Kromě základní verze můžete mít také dražší digitální Deluxe edici, která vám umožní hrát už od 24. června. Vedle toho dostanete ještě pár menších bonusů do hry. Pro fajnšmekry bude v předprodeji také sběratelská edice, jejíž dominantou je soška Magellan Mana. Je ale škoda, že v balení najdete jen kód pro stažení namísto fyzické verze hry.

I když značku Death Stranding ani studio Kojima Productions nevlastní přímo PlayStation, jakožto vydavatel má v ohledu lokalizací silné slovo. Není zárukou, že pod jiným vydavatelstvím bychom mohli počítat s češtinou. Třeba starší Kodžimovy hry ze série Metal Gear Solid s oficiálním překladem nevyšly.