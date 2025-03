Death Stranding 2 vyjde v červnu. Trailer ukazuje parádní scenérie, herecké hvězdy i znepokojivá monstra

Hideo Konžima přivezl na americký veletrh SXSW vydatný trailer, ve kterém předvedl pokračování Death Strandingu. Záběrů jsme dostali opravdu dost, ovšem tím hlavním je oznámení data vydání. On the Beach vychází na PlayStation 5 26. června s tím, že 17. března se rozběhnou předobjednávky.

Předběžný přístup za příplatek

Death Stranding 2 bude v prodeji ve třech edicích. Klasickou seženete za 70€. Pak tady máme digitální Deluxe edici, která bude o 10€ dražší. S ní kromě bonusů do hry dostanete hlavně možnost pustit se do hraní o 2 dny dříve, tedy už 24. června. Tento trend, kdy se hotová hra zpřístupní dříve jen tehdy, když si člověk připlatí, nevidíme zrovna rádi, ale očividně se vyplatí natolik, že na něj naskakuje stále více velkých společností.

K dostání bude také sběratelská edice s cenou 230€, tedy nějakých 5 750 Kč. Je docela zklamání, že její součástí je pouze digitální Deluxe edice namísto klasické krabičky s diskem.

Dominantou sběratelky je každopádně 15" vysoká soška Magellan Mana, kterého můžeme vidět v akci během traileru. Tato zrůdnost se spojila s lodí naší posádky a dle Kodžimy bude hrát velmi důležitou roli. Stejně tak vyzdvihoval kvalitu zpracování klíčenky v podobě Dollmana, kterou tato edice také zahrnuje. Kromě toho všeho její majitelé získají také dopis od Hidea Kodžimy a pohlednice.

Bez ohledu na to, kterou z variant si předobjednáte, dostanete jako bonus boosty pro Samův skeleton společně s hologramem Quokka. Ten ale bude možné získat i bez bonusu, jen se k němu dostanete ve hře později.

Neměli jsme se spojit

Zatímco první Death Stranding byl o propojování zbytků lidstva, v pokračování se moto příběhu úplně obrací. Doručování zásilek je automatizované, ale Sam rozhodně nezůstává bez práce. Na scéně se objevuje záhadná frakce, která pro lidstvo nemá zrovna přívětivé plány.

Z ukázek vypadá On the Beach hlavně na pohled opravdu hezky. Scenérie v traileru jsou parádní. Podíváme se na hornatou krajinu, tropickou džungli a dojde i na záběry, které mají od skutečného světa daleko.

Trailer rozproudil řadu spekulací nejen ohledně příběhu samotného Death Strandingu, ale také o možném napojení na Metal Gear Solid. Postava Neila, kterou hraje Luca Marinelli totiž na samotném konci až nápadně připomíná Snakea. Fanoušci by si ale neměli dělat předčasné naděje. Metal Gear je přeci jen stále v rukách Konami.

Koncertní šňůra a hodinky Hamilton

Kromě traileru samotného došlo také na oznámení dvou dalších věcí. První z nich je koncertní šňůra Strands of Harmony, která odstartuje letos v listopadu a živý orchestr postupně zahraje ikonické skladby v doprovodu záběrů ze hry v 19 různých městech po celém světě.

Odstartují koncertem v Sydney 8. listopadu. My to budeme mít nejblíž do Londýna 16. listopadu, nebo do Berlína, kde Strands of Harmony zazní 15. ledna 2026. Kompletní rozpis najdete na oficiální stránce.

Kodžima si poslední překvapení přinesl na své ruce. Ve spolupráci s výrobcem Hamilton si připravili limitovanou edici hodinek, které ve hře nosí Niel. Na trh se chystají v červnu společně s ostrým vydáním hry. Tohle ale nebude záležitost pro každého, protože cenově vycházejí na více než 36 000 korun.