Death Stranding: Director's Cut nečekaně vyšel na Xbox. V prodeji je za poloviční cenu

Nejnovější hra od Kojima Productions oslavila páté výročí. K té příležitosti bez dřívějšího oznamování přišlo vydání Death Strandignu na konzoli Xbox Series S|X, a to rovnou v Director's Cut verzi, která obsahuje několik dodatečných pasáží a vychytávek. A by toho nebylo málo, na Xbox Store ji najdete s 50% slevou. Vyjde vás tedy na 475 Kč. Pokud chcete stihnout výprodej, máte na pořízení hry 2 týdny. Sleva kromě toho platí i pro PC verzi.

„Je mi potěšením, že konečně mohu oznámit příchod Death Strandingu k hráčům na Xboxu. Chtěl bych poděkovat všem fanouškům, kteří s námi zůstali propojení, a také komunitě Xboxu, která trpělivě vyčkala,“ komentuje vydání na novou platformu Hideo Kodžima.

Příběh Sama Bridgese je něco neobvyklého i po pěti letech od původního vydání. Ve světě, kde civilizace má svoje nejlepší léta za sebou, se snažíte propojit alespoň její zbytky. Kojima Productions má nyní plné ruce práce s přípravami druhého dílu s podtitulem On the Beach. Jeho vydání se plánuje na příští rok a vypadá to, že nejdřív bude dostupné pouze na PlayStationu 5. Pokud se ale bude opakovat stejný proces jako u jedničky, postupně se i Death Stranding 2 dostane i na ostatní platformy.