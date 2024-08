Deck netřeba. Valve připravuje SteamOS pro jiné herní handheldy jako Asus ROG Ally

V poznámkách k vydání nové betaverze SteamOS 3.6.9 se píše o přidané podpoře pro dodatečná tlačítka zařízení ROG Ally. Jde o první zmínku související s jiným handheldem než Steam Deckem. Designéři Decku Lawrence Yang a Pierre-Loup Griffais už přitom před dvěma lety řekli, že by chtěli spolupracovat s jinými výrobci.

Teď první z nich pro The Verge prozradil, že Valve opravdu připravuje podporu pro jiná herní zařízení. Asus ROG Ally je první z nich, ale SteamOS má být dostupný i pro další handheldy. Vývojáři nicméně nespolupracují s Asusem a spol. na té úrovni, že by své kapesní počítače rovnou vydávali se SteamOS. V tuto chvíli to vypadá, že půjde jen o neoficiální možnost, jak si alternativní systém budou moci nainstalovat sami uživatelé.

Podobně jako pro Steam Deck vyšly ovladače, aby se na zařízení daly nainstalovat Windows 11 (nedávno konečně přibyla podpora i pro novou revizi s OLEDem), tak naopak handheldy dodávané s Windows si hráči budou moci předělat na SteamOS.

Obojí má výhody i nevýhody. Pro Windows 11 platí dokonalá kompatibilita se všemi herními obchody, navíc většina her vzniká nativně pro systém Microsoftu a jeho rozhraní DirectX. Windows se však na malém dotykovém displeji neovládají moc dobře a je na nich vidět, že systém není optimalizovaný pro hry, ale pro všeobecné použití.

SteamOS má slabší kompatibilitu, protože her vznikajících nativně pro Linux není tolik a překladová vrstva Proton není všespásná. Na samotném systému je však vidět, že je pro malé displeje jako dělaný a SteamOS se točí primárně kolem her. Má funkce pro uspávání, omezování fps či nastavení režimů výkonu. Na Windows se vše musí řešit oklikou, takže se Asus a další výrobci spoléhají na vlastní nadstavby a nástroje.

Kdy přesně vyjde stabilní SteamOS pro alternativní herní zařízení, zatím Valve neupřesnilo.