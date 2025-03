Děravý plecháček přicupital na mobily. Česká adventura je milá zábava na jeden večer

Klasické point'n'click adventury mají i na dnešním trhu svoje místo. Oblibě se těší také na dotykových obrazovkách mobilních zařízení, kam se nedávno dostala česká hra Děravý plecháček. Prozatím ji najdete jen na Androidu za 40 Kč, přičemž je možné, že ji v budoucnu autor Lukáš Plecháček dostane i na iOS.

V hlavní roli je oživlý plecháček na nožičkách, který zůstal sám v lese spolu s náušnicí princezny Nosanky. Musí jí tedy jako správný služebník doručit zase zpět. Má v sobě ale díru, takže nejprve musí dát sám sebe dohromady, aby mohl náušnici vůbec nést. Problémy se tady řeší v tradičním duchu adventur, kdy sbíráte předměty, kombinujete je mezi sebou nebo je používáte na okolní prostředí.

Příběh vás provede skrz 17 ručně malovaných pozadí. U konverzací si musíte vystačit jen s psaným textem, dabing tady nenajdete, ale i to stačí na to, abyste si tento milý příběh o cestě na hrad užili. Hádanky nejsou nijak složité, na nesmyslné kombinace tady nenarazíte. Pokud byste ale přeci jen nevěděli, kudy kam, přímo ve hře se můžete prokliknout na návod.

Bez větších záseků se do finále dostanete za pár hodin, což je herní doba zhruba odpovídající ceně. Možná to ale není naposledy, co se s plecháčkem na mobilech uvidíte. Autor nevylučuje, že by v budoucnu mohlo vzniknout pokračování.