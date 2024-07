Deskoherní strategie Europa Universalis bude v češtině i s rozšířením. Mezi hratelnými zeměmi nechybí Království české

Vydavatelství Fox in the Box chystá v letošním roce opravdové lahůdky. Po Too Many Bones a The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era se „lišák“ pouští také do překladu monumentální deskovky Europa Universalis: The Price of Power. Rybníček deskoherních apdatpací videoher se tak rozroste o pořádného kapra.

Europa je věrná své předloze, jedná se o monumentální 4X (explore, expand, exploit, exterminate) strategii, v níž se ujmete role jedné z evropských říší a v průběhu věků se s ní pokusíte dostat až na vrchol politického řetězce.

O tom, že se Fox in the Box připojí ke kampani hry na Gamefoundu se vědělo už nějaký ten čas, oficiálně však byla kampaň spuštěna teprve v polovině června. V češtině si můžete pořídit deluxe edici hry, jež obsahuje rozšíření Fate of Empires, které vám kromě druhé poloviny mapy (východní Evropa včetně Polska nebo Osmanské říše) umožní hrát hru až v šesti lidech. Kromě toho vylepšuje komponenty na dřevěné figurky a žetony nebo dvouvrstvé hráčské desky. Zkrátka deluxe rozšíření se vším všudy. Tato exkluzivita se logicky promítla i do ceny, česká Europa Universalis vás bude stát zhruba 4 500 korun (180€) a k tomu je třeba přičíst daň a samozřejmě také dopravu. Ve finále se tak dostanete na zhruba 6 000 korun.

V rámci kampaně si můžete zakoupit také nové rozšíření Defying Destiny, jež přináší další hratelné říše – mimo jiné Království české, Bavorsko nebo třeba Burgundsko a novou knihu scénářů plus další dodatky. Cena rozšíření je 1 200 korun (48€), k tomu je třeba připočíst dopravu ve výši 500 korun. Ještě na začátku kampaně nebylo možné toto rozšíření pořídit v češtině, vývoj počtu českých kopií deluxe edice byl však natolik příznivý, že se Fox in the Box rozhodl vydat i toto rozšíření s oficiálním překladem.

Pokud byste však hru v českém jazyce nutně nepotřebovali, můžete si pořídit levnější standardní edici za 3 500 korun (135€). Ta je určená pouze pro 1-4 hráče, hrát budete pouze na mapě západní Evropy + zámoří a nebudete mít k dispozici tolik hratelných frakcí. A pokud náhodou opravdu nevíte, co s penězi, můžete jít do all in pledge, v němž získáte deluxe verzi i s rozšířením a bude vás to celé stát necelých 11 000 korun (435€) bez započtení daně a dopravy. Součástí této verze je například neoprenová mapa nebo kovové mince.