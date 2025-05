Deskovka Kroniky Rodozáře vyjde příští rok v češtině. Kooperační příběhovka se hodí pro nováčky i pokročilé

Xzone společně s vydavatelstvím Old Dawg oznámily společné vydání hry Kroniky Rodozáře. Na pulty obchodů by se měla dostat v první polovině roku 2026. Jde o kooperativní hru pro 1–4 hráče, zasazenou do fantasy světa sužovaného Bezhvězdnými nocemi. Ty postupně mění krajinu světa Atios k nepoznání – města a vesnice mizí beze stopy a plíživá Temnota se šíří dál a dál.

Jedinou ochranou před Temnotou je světlo Rodozáře. Maják s tímto světlem však stojí jen na jediném městě odolávajícím nebezpečné hrozbě – Din’Luxu. Hráči se ujmou rolí členů cechu Hledačů, kteří jsou vybaveni lucernami se světlem Rodozáře a mohou tak Temnotě čelit.

Hratelných postav Hledačů je celkem šest. Každá má odlišný styl hraní, ale také vlastní osobnost a minulost. Právě střípky osobních příběhů budete odhalovat na pozadí celé kampaně, která se skládá z 21 scénářů. Jeden scénář by vám měl zabrat zhruba hodinu hraní. Zajímavostí je, že v Kronikách Rodozáře nenajdete kostky – souboje jsou zde řešeny pomocí karet (a podle komentářů na serveru BGG je soubojový systém skvělý).

„Je to titul fungující jako vstupní brána do světa příběhových her pro nováčky, ale zároveň nabízí dostatek možností a strategie pro zkušené hráče. Navíc u hry díky perfektnímu insertu nestrávíte dlouhé hodiny chystáním,“ říká Matěj Hrdý, deskoherní specialista v Xzone.

Kromě základní verze přinesou Xzone a Old Dawg také Upgrade Pack 2.0, který představuje v podstatě deluxe vylepšení hry. Obsahuje kovové mince, neoprenové playmaty, akrylové figurky všech nepřátel, alternativní karty hrdinů s tematickými obaly a další vychytávky.

Nyní si hru můžete pořídit v předprodeji za zvýhodněnou cenu 3 249 korun. Pokud vás Kroniky Rodozáře zaujaly, doporučujeme podívat se také na karetní sérii her Rodozář, která se odehrává ve stejném světě a kterou na jaře letošního roku vydalo nakladatelství Old Dawg.

Zdroj videa: Xzone