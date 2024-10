Destiny: Rising je první mobilní hra z oblíbené série sci-fi stříleček. Čínský NetEase v ní odvypráví alternativní příběh

Pár měsíců už se o mobilním Destiny spekulovalo, nyní je to oficiální. Destiny: Rising je v přípravě pro zařízení se systémy Android a iOS. I když na něm z části pracuje samotné Bungie, které sérii odstartovalo, většinu vývoje má na starosti čínská společnost NetEase, která má s mobilními hrami bohaté zkušenosti. Mají za sebou například Diablo: Immortal nebo Dead by Daylight Mobile. I v tomto případě pracují s modelem free-to-play.

I když je Rising ve vývoji už několik let, do vydání má prý ještě stále docela daleko. První hráči si ho ale budou moci osahat už od 1. listopadu, kdy se spouští neveřejný alfa test. Bohužel pro nás je ale dostupný pouze v USA a Kanadě. Pokud by se ale našel někdo ze zámoří, můžete zamířit na oficiální stránky a do testu se přihlásit.

Bungie má zajistit hlavně to, aby mobilní přírůstek správně zapadal do jejich série. Jinak ale dostal NetEase volné ruce ve všech směrech. Přicházejí s vlastním příběhem, který se odehrává v alternativní dějové lince. Podíváme se do doby dávno před nástupem Guardianů, válečníků, za které hrajeme v klasickém Destiny. Uvidíme tady pár známých tváří, jako je Ikora Rey nebo Kabr, ale čeká nás spousta nových setkání, které doprovodí vyprávění příběhu o vzestupu lidstva po obrovské mimozemské pohromě.

Rozdílů oproti "velkému" Destiny je v Risingu vícero. Celou akci uvidíme z pohledu třetí osoby a hratelné postavy nejsou vytvořené hráčem. Místo toho bude k dispozici řada předpřipravených postav s odlišnými osobnostmi a výbavou. Nejde jen o zbraně, ale samozřejmě i o schopnosti, které dále budou moci ovlivnit relikvie a perky. Ve zmíněném alfa testu by jich mělo být k vyzkoušení 11.

Rising se bude držet toho, že si Destiny bude moci hráč užít sólo i v partě. A nepřijdeme ani o PvP multiplayer, kdy se proti sobě postaví šestičlenné týmy. I tato část bude dostupná v alfě a hráči budou moci vyzkoušet zbrusu nový kompetitivní režim Shifting Gates, o jehož detaily se ale tvůrci zatím nepodělili.