Diablo 4 s novou sezónou vylepšilo tempo postupu. Už dlouho ale přešlapuje na místě bez větších změn

Na konci dubna vyšla již osmá sezóna pro Diablo 4 s ambicí znovu oslovit unavené hráče, kteří čekají na nějakou výraznou wow novinku. Bohužel to zase nevyšlo, snad se dočkáme v té sezóně příští, pokud ještě vůbec někoho baví doufat.

Noví démoni, staré pořádky

Ne snad, že by nepřibyl nový obsah, ale je to takový tradiční recyklát sezón minulých. Což nemusí být nutně výtka. Diablo si i s novou sezónou udržuje kvalitní úroveň zábavnosti v rámci akčního RPG, jenže tohle je legenda mezi legendami, která přešlapuje na místě už zatraceně dlouho.

Zdroj videa: Activision Blizzard

Nápadité, ale trochu přesílené božské síly

Nová sezona znamená nový příběh. Tentokrát do ztrápeného světa Sanctuary vtrhl Belial, démon lží a přetvářky. Belial se začíná objevovat po celém kontinentu, nikdo neví proč, ale vy mu musíte zatnout tipec. Průvodcem nedlouhého příběhu vám budou hlavně vizjereiská kouzelnice a samozvaný rytíř Jarius. Pokud se zaposloucháte do úkolových linek, zjistíte, že se nejedná o pouhé tlachání, ale autoři si dali práci a napsali hezký fantasy příběh.

Jasně, většina hráčů dialogy odkliká, zmasakruje, co se zmasakrovat musí a do dvou hodin je příběhu konec. Teda byl by konec, kdyby vás hra nenutila brzdit v příběhu tím, že mezi úkoly musíte vždy nasbírat určité množství tzv. Spectral Ash na místech, kde se objevuje démon Belial. Jedná se o zajímavou alternativu ke známým hell tides. Kromě zmíněné suroviny nutné pro další postup padá při střetnutí s Belialovými posluhovači sezónní novinka - Boss powers.

Jedná se dobře známy koncept vypůjčených schopností. Minule to byly čarodějnické aury, nyní to jsou božské schopnosti. Opět nic převratného, avšak funkčního. Vybavit se můžete jednou hlavní sílou a třemi vedlejšími. A rovněž, jak tomu bylo v sezóně minulé, i nyní jsou tyto dodatečné schopnosti přesílené a správná volba schopnosti z vás udělá téměř poloboha.

Drobné zpomalení postupu hře prospělo

K poměrně zásadnímu přepracování došlo v rámci lootu a celkové rychlosti levelování. Hodnotných kusů výbavy padá méně než v minulosti a rychlost, s jakou se dostanete z 0 na 60 úroveň, se znatelně protáhla. Hráčská obec tuto změnu nese sice nelibě, za sebe si myslím, že alespoň v tomhle ohledu trefil Blizzard skoro zlatý střed. Na maximální úroveň se dostanete i tak v řádu hodin, avšak mnohem víc jsem cítil, že můj poutník je s novým kusem vybavení a s dalším bodem v dovednostech silnější a čištění dungeonů rychlejší.

K dobru autorům je třeba taky přičíst celkový balanc napříč herními postavami. Konečně to vypadá, že jsou všichni životaschopní i na vyšších obtížnostech, alespoň tak o tom referuje populární srovnávač Helltides. Co mě už těší mnohem méně, je fakt, že ani zdaleka ne všechna kouzla a schopnosti mají stejnou účinnost. U mé „roguny“ jsem s jednou specifickou sestavou měl doslova pocit, že stojím prakticky na místě a projít dungeon trvalo nekonečně dlouho. Stačilo však dohledat rady od moudřejších na internetu, přepnout na nejúčinnější talenty a ability a najednou jsem podzemní kobky doslova proběhnul bez zastavení.

A to je asi věc, která mě na Diablu 4 mrzí od začátku nejvíc. Tak výrazně propastné rozdíly mezi jednotlivými buildy. Chci hru, kde můžu experimentovat se vším, co mi padne, a dosáhnout maximálních hodnot, ale ani nejnovější sezóna zavedené pořádky nemění. Zkoušet si můžete v nižších obtížnostech. Na vyšších tierech stejně každý kapituluje a hrají všichni stejně.

Do hry jako každou sezónu ještě přibyly nové unikátní aspekty, noví nebo staronoví bossové a samozřejmě další unikátní vybavení. K tomu se přidává také přepracovány battle pass, nyní pojmenovaný honosně jako Relikviář. Autoři novinku prezentují jako něco výhodného pro hráče, protože si teď můžete zakoupit tu část relikviáře, kterou chcete nejvíc.

Battle pass je zkrátka rozdělený do čtyřech skupin a vy si za určitý obnos odemknete tu, kterou chcete nejdřív. Vypadá to jako ústupek směrem k hráčům, ale pravda je, že nyní vychází prémiový battle pass ještě dráž než v minulosti, alespoň podle ohlasů hráčů. Já to nepočítal, vždy si při pohledu na podobné služby pohrdavě odfrknu a jdu dál. Ovšem kdo by si chtěl koupit odporně barevný obouruční meč nebo podivný baťoh, prosím.

Nová sezóna bohužel nepřináší nic zásadního a recykluje obsah z minula. Je to pořád dobrá hra, která umí zabavit na poměrně dlouhou dobu. Taky vyčítat repetitivnost akčnímu RPG je asi bláhovost, jenže takový druh hry musí mít nějaké kouzlo, které udrží hráče u obrazovek po celou dobu nebo alespoň po značnou část sezóny. Nestačí pouze vygenerovat každé tři měsíce sezónu s podobným obsahem a pozměněnými názvy. Obávám se, že Blizzard už promrhal šanci na to udělat z Diabla 4 hru, kterou jsme všichni chtěli, a tak nějak už i já se poohlížím po nějakém konkrétnějším datu vydání Path of Exile 2.