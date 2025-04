Diablo IV pokračuje s přidáváním obsahu. Letos nás čekají další tři sezóny, příští rok vyjde velká expanze

Pomalu se chýlí ke konci sezóna čarodějnictví, která odstartovala v lednu. Koncem dubna ji vystřídá Balial's Return. Název jasně napovídá, že hlavní tváří této sezóny bude pán lží a intrik. Blizzard vedle toho odhalil rovnou celou roadmapu pro letošní rok s hrubým nástřelem toho, co můžete očekávat v následujících třech sezónách. Podpora hry ale neskončí ani v roce 2026. Chystá se další velká expanze, nový systém ranků a celosvětových žebříčků.

Nyní zpět k Belialovi, který má svoji premiéru nejblíž. Společně s ním do výčtu lair bossů přibydou také Urivar a Harbinger. Ti se stanou permanentní součástí hry i po skončení sezóny spolu s novými relikviáři a vylepšenou Season Journey, což je systém pro získávání sezónních odměn. V rámci Belial's Return pak kromě bossů narazíte na další speciální aktivity a získat lze i exkluzivní zvířátko. Vzhledem k tomu, že na tuto sezónu připadá druhé výročí od vydání hry, určitě si Blizzard chystá další specialitky spolu se spoluprací s nejmenovanou herní značkou.

Zvířátko do vaší sbírky bude možné získat v každé z nadcházejících sezón. V červenci odstartují Sins of The Horadrim. Hlavní součástí této sezóny bude kromě nových questů rozšíření dungeonů. Jako permanentní vylepšení pak přijdou nové aktivity pro dungeony s obtížností Nightmare. Konzoloví hráči se navíc dočkají podpory hraní s klávesnicí a myší. Což za nás není moc potřeba, protože Diablo se s ovladačem hraje až překvapivě dobře.

Letošní rok uzavře v srpnu sezóna Infernal Chaos, během kterého se dočkají updatu pekelné hordy. Může to vypadat, že pozdější sezóny nepřinesou tolik novinek, ale Blizzard jednoduše zatím nechce vyložit karty na stůl. S blížícím se vydáním každé z nich nás bude dále zásobovat podrobnostmi ohledně změn a přídavků.