Diablo IV pro každého předplatitele PS Plus. PlayStation chystá oslavy k 15. výročí předplatného

Letos je to 15 let od chvíle, co PlayStation spustil vlastní předplatné. Plusko se od svého uvedení razantně změnilo. Poslední velkou změnou bylo zavedení více variant s přístupem k hernímu katalogu a retro klasikám. K této příležitosti hodlají v průběhu léta pořádat různé speciální události. Odstartovali je oznámením červencové nabídky her zdarma v PS Plus. Bez ohledu na to, jakou variantu si předplácíte, si od úterý můžete aktivovat Diablo IV, The King of Fighters XV a Jusant.

Diablo snad není potřeba představovat. Blizzard to po silném startu moc nezvládl a každá další sezóna se nese ve stylu pokus-omyl. Abyste měli kompletní zážitek, budete potřebovat i rozšíření Vessel of Hatred, které lze dokoupit samostatně. V poslední době se velmi často objevuje ve výprodejích, takže pokud aktuálně zlevněné není, doporučili bychom chvíli vyčkat.

Fanoušci bojových her jistě dobře znají The King of Fighters XV. Týmové bitky 3 proti 3 mají v tomto žánru dlouhou tradici. Tento díl patří mezi rychlejší varianty a stále je mezi hráči populární. Pořád se objevuje i na velkých turnajích, jako je EVO. Do třetice dostanete také horolezeckou hru Jusant. Dle tvůrců k ní musíte přistupovat jako k hlavolamu, jinak není šance na dosažení vrcholu. Zahrajete si ji pouze na PS5, v případě KoF XV a Diabla dostanete i verze pro čtvrtý PlayStation.

Oslavy výročí

Slavit se bude v průběhu celého léta. Už nyní nově předplatitelé s variantou Premium mohou vyzkoušet Game Trial pro WWE 2K25 a Monster Hunter Wilds. Od pátku do neděle pak bude probíhat speciální výprodej, kde s PS Plus můžete nakoupit hry za výhodnější ceny.

Hráči Valorantu si také už teď mohou aktivovat PS Plus Pack, který vám přidá do inventáře balík s kosmetickými doplňky. Počínaje nadcházejícím víkendem také odstartuje série turnajů ve hrách, jako je EA Sports FC, NBA 2K, Tekken 8, a další, ve kterých můžete vyhrát herní měnu nebo exkluzivní avatary pro úpravu profilu. Drobnost dostanou i hráči bez předplatného. O víkendu se do online hraní může pustit naprosto každý.