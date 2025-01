Dino Crisis je po letech kompatibilní s moderními Windows. Hlasujte, která z herních klasik by měla dostat péči jako další

Jakmile Capcom začal s remaky série Resident Evil, fanoušci okamžitě začali žádat vrácení další legendy z žánru survival hororů. Série Dino Crisis začala v dobách prvního PlayStationu a byla populární hlavně na přelomu tisíciletí. Co je tahle klasika vlastně zač, teď můžete zjistit jednoduše. Na GOGu totiž vyšly první dva díly s potřebnými vylepšeními, aby běžely na dnešních počítačích.

Vedle toho, že přibyla podpora moderních ovladačů, najdete v nastavení také nové možnosti renderování. Obraz se vám bude zobrazovat v 1920p. Také se nebude stávat, že by se uložené pozice rozbíjely, po načtení se vám už nebudou ztrácet věci z inventáře. Můžete využít také ukládání pozic do cloudu.

To vše a ještě víc platí pro oba díly. Každý si můžete pořídit samostatně zhruba za 260 Kč. S Dino Crisis Bundle pár korun ušetříte. Jen je škoda, že tady nemáme kompletní sérii a šance na to, že k tomu v budoucnu dojde, jsou velmi malé. Dino Crisis 3 totiž vyšlo pouze na Xbox. Existuje ještě Dino Stalker exkluzivní pro PlayStation 2. Oproti prvním dvěma dílům ale nešlo o tak povedené hry.

Zahlasujte o dalších návratech

Žádný obchod nedělá pro zachování herních legend víc než GOG. Důkazem toho je nejen loňská iniciativa GOG Preservation Program, přidává se také GOG Dreamlist. Hráči sami mohou rozhodnout o tom, které z her by se mělo dostat potřebné péče, aby byla zase bez problému hratelná. Do výčtu můžete i sami hry přidávat.

Momentálně jsou na vrcholu žebříčku oba díly strategie Black & White, ve které si hrajete na boha. Stejně jako spousta dalších starších her, které vydávalo EA, ani tyto klasiky od Lionhead Studios dnes legálními cestami neseženete a hráči o ně očividně mají zájem.

Dalšími žhavými kandidáty jsou třeba Freelancer, No One Lives Forever nebo první Max Payne. Sám GOG tady má také svá doporučení. Mezi nimi najdete Resident Evil Code: Veronica X nebo původní verzi Final Fantasy VII.