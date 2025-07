Directive 8020 letos nevyjde. Studio Supermassive odkládá svoji novinku a propouští část týmu

Horory z antologie The Dark Pictures vycházely každý podzim. Zlomilo se to v roce 2022, kdy studio Supermassive Games dokončilo první sérii s kapitolou The Devil in Me. Od té doby stále čekáme na začátek druhé sezóny, kterou má odstartovat sci-fi horor Directive 8020. Měli jsme se ho dočkat během letošní halloweenské sezóny, ale nakonec ani tento termín se nestíhá. Místo toho se vydání chystá na první polovinu příštího roku.

K tomu přicházejí ze Supermassive Games další špatné zprávy ohledně propouštění. Tým se smrsknul o 36 členů. Důvodem je stále se vyvíjející prostředí a s každým rokem náročnější podmínky. Museli tedy přejít k úpravám týmové struktury. Každý vývojář, kterého se propouštění dotklo, dostane plnou podporu, jejíž zajištění je aktuálně nejvyšší prioritou studia.

Vedle toho v Supermassive vzniká také plošinovkový horor Little Nightmares 3. Jeho vydání se plánuje na 10. října a podle vyjádření studia se vývoje změny nijak nedotknou. Pokračování příběhu ze světa plného nechutných monster se vydává směrem hraní v kooperaci. Vývoj studio přebírá po týmu Tarsier, který má na svědomí první dva díly, a jsme zvědaví, jak Little Nightmares budou vypadat v jejich podání.