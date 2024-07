Disney Pixel RPG je chystaná novinka s Mickey Mousem a dalšími oblíbenci. Vyjde na Android a iOS

Není to poprvé, co Disney ve spolupráci s herními studii využívá své značky pro tvorbu mobilních her. V tomhle případě mu pomáhá japonský tým GungHo Online Entertainment, který je zodpovědný za řadu her ze série Ragnarok či nedávnou Grandia HD kolekci. Nyní se jim dostaly do rukou oblíbené postavičky z dětských pohádek od Disney. Hráči z 18 regionů se mohou už do Disney Pixel RPG předregistrovat, Česko mezi nimi zatím bohužel chybí. Na tamních trzích pak vyjde 9. září. Kdy se dostane k nám, zatím nevíme, ale je jisté, že bude k dispozici na systémech Android a iOS.

Hlavní tváří tohoto 8bitového dobrodružství je jednoznačně Mickey Mouse, ale na scéně se objeví také medvídek Pú, kačer Donald, Ariel, Stitch, Aurora, Aladdin a řada dalších. Pixel RPG odvypráví příběh o tom, jak se světy různých pohádek spojily dohromady, což vyvolalo velké zmatky. Zjistit, co za tím stojí a jak celou situaci napravit, už bude na nás.

Hratelnost je postavená na rychlých strategických bitkách, kdy s vlastní postavou bojujete v partě s dalšími hrdiny proti nepřátelům. Podle popisku hry si Pixel RPG v tomto ohledu bere inspiraci i v rytmických hrách nebo deskovkách. Pokud by i přes nízkou náročnost byly na hráče boje moc obtížné, bude tady možnost nechat postavy vykonávat akce automaticky.

My tento příběh budeme sledovat z pohledu vlastní postavičky, kterou si budeme moci do sytosti upravit skrz různé kosmetické doplňky inspirovaní Disneyho světy. Společně s hrdiny vyrazíme na expedice a pokud vše půjde dobře, na konci bude naše parta zase o trochu silnější.

