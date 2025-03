Do Age of Empires IV se chystá řád Templářů a rod Lancasterů s historickými bitvami. Vydání je plánované na jaro

Microsoft dále pokračuje s podporou svých real-time strategií. Tentokrát se rozroste nejnovější díl série Age of Empires. Už v průběhu jara vyjde DLC s názvem Knights of Cross and Rose, jehož dominantou jsou dvě hratelné frakce. Vedle nich je jeho součástí také desítka map pro mód skirmish a multiplayer. Doplní je také režim historických bitev, které vám představí skutečné události, týkající se nových frakcí. Stejně jako základní hra bude i toto rozšíření lokalizované do češtiny.

Na rozdíl od tradičních národů, jako jsou Angličané či Francouzi, si tentokrát tvůrci mohou dovolit zpracovat více konkrétní historické období. V příběhové části se snaží co nejvíc držet skutečných reálií. Aby Templáři a Lancasterové nepůsobili jen jako menší přídavky, tvůrci si pro ně připravili pořádnou porci unikátních jednotek, upgradů a schopností.

Třeba v případě Templářů to znamená, že si musíte poradit s unikátním systémem rekrutování. Mezi rytíře řádu nemůžete jen tak povolat dalšího vysoce postaveného člena. Místo toho budou některé jednotky s každým věkem stárnout a tím získávat na síle a prestiži. Odkaz Templářů se promítne i v architektuře, takže se můžete těšit na řadu hradů a pevností.

Lancasterové jsou zase zaměřeni na něco úplně jiného. Jejich speciální schopnost Synchronized Shot nadělá nepříteli problémy, a to ani nemusíte stát u jeho hradeb. V základně si pak můžete postavit nový druh budovy generující zdroje.

Novinka v podobě historických bitev je trochu jiný než tradiční kampaně, i když staví na podobném konceptu. Tvůrci si připravili scénáře, kde častokrát dostanete do rukou armádu v prekérní situaci. Nediktují vám ale to, jak celá bitva musí dopadnout, takže do jisté míry můžete přepsat historii.