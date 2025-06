Do Age of Mythology: Retold se chystají japonští bohové. Rozšíření Heavenly Spear vyjde na podzim

Panteon božstev v remaku strategie Age of Mythology se na podzim dočká nového přírůstku. Rozšíření Heavenly Spear do hry přináší japonskou kulturu s vlastní kampaní o 12 misích. S tím se pojí i unikátní jednotky, a to jak obyčejné, tak mytické. Pokud jste si hru pořídili v Premium edici, nemusíte si už nic dokupovat, rozšíření dostanete hned při vydání, což platí pro všechny platformy.

Soupiska bohů se rozšíří o dalších 12, každý s unikátními schopnostmi. Tvůrci konkrétně jmenovali Raijina, Watatsumiho a Fujina. Stejné číslo značí i počet nových mytických jednotek. Do této kategorie spadá liščí duch Kitsune, Shinigami nebo Tengu. Kromě nich ve své armádě můžete mít i samuraje a nindži.

Japonci budou hratelní i v multiplayeru, kam spolu s nimi dorazí 6 nových map. Při jejich tvorbě se vývojáři inspirovali posvátnými horami, zamlženými lesy a krajinami z japonských legend. Bude dobré, když si je nejdřív osvojíte v kampani, která sleduje příběh Yasuko, dcery vesnického farmáře. Dostane se jí do rukou posvátné kopí a musí udělat vše pro to, aby ho nezískal vojevůdce Kagemasa, který hodlá uvěznit bohyni slunce Amaterasu.