Do české tahovky Silence of the Siren přibyla nová kampaň. Tady jsou naše dojmy

Na scéně se objevuje frakce s názvem UNSS (United Nations of the Solar System). Jde o jakýsi mix lidské high-tech civilizace s vlivy jiných, daleko pokročilejších mimozemských ras. Jedno však mají společné, a to původ v našem solárním systému. Do souhvězdí Sirény se dostali pomocí mezihvězdné brány. Jenže! Brána je zničena tajuplnými silami. Odpověď na to, co se s bránou stalo, má jediný přeživší celé zkázy, jehož únikový modul se zřítil kamsi do nehostinné krajiny. Jenže jak ho v nepřátelském prostředí najít? Do děje se navíc přimotají i frakce další, jež vám budou stát v cestě a které bude třeba řádně vytrestat.

Příběh docela pěkně navazuje na děj z první kampaně a umně nás seznamuje s novými hrdiny, jednotkami a samozřejmě i základnou. Frakce UNSS baví. Má dost specifické vojáky, jako je třeba klasický střelec s laserovou puškou, různé variace brutálních robotů, které střílí na dálku, ale bojují i pěkně zblízka. Nechybí ani jakýsi kompromis. Tedy střelecká jednotka, jež ale svým plamenem podpaluje své blízké okolí, takže není problém s ní sežehnout několik nebožáků najednou.

Každou jednotku můžete samozřejmě i vylepšit a dodat jí tak ještě jeden alternativní útok. Díky tomu i základní jednotka, pohyblivý robůtek, může nadělat mezi zlouny pěknou paseku. Po upgradu totiž každý útok zažehne elektrický výboj, jež přeskočí i na kolemstojící soupeře a dá jim řádně do těla.

Na základně pak můžete stavět klasické budovy pro najímání armády. Dále je zde škola, ve které se váš rek učí speciální schopnosti nebo třeba obchod a obranné prvky pro vaše městečko. Specialitou je pak budova, která při každé návštěvě města vaším hrdinou doplní jeho body pohybu.

Celkově je kampaň sama o sobě dost zábavná. Opět je rozdělena do několika misí, kdy se po splnění dílčích cílů odemknou další a další zákoutí jednotlivých map. Herní náplň je taktéž dost různorodá. Hledáte trosky raketoplánu, jindy pronásledujete jednoho ze zlounů, abyste následně v časovém limitu dostali za úkol vymlátit všechny nepřátelské hrdiny, případně sehnali klíče k otevření tajuplné brány. Jednou bojujete proti zlotřilým krtkům, vzápětí na vás zaútočí kyberbrouci.

Pohybovat se budete po mapkách napěchovaných různými speciálními zákoutími, která můžete navštívit a zvyšovat si tak statistiky. Sbíráte suroviny i speciální předměty. Dále obsazujete doly, ničíte neutrální armády, cestujete skrze teleporty. Zkrátka Heroesovská klasika. Krom různorodého prostředí se můžete těšit na výstupy na orbitu.

Krom kampaně do hry nedávno přibyla i další planetka s novými příběhovými misemi. Obsah tak nadále bobtná a v blízké době nás čeká kampaň třetí. A pak snad již přijde na řadu napjatě očekávaný multiplayer.

Zdálo se mi, že autoři zapracovali i na tom, aby byla hra správně vybalancovaná. Některé schopnosti hrdinů se mi minule zdáli o dost silnější než nyní. Přesto některé technologické větve „kouzel“, které může váš hrdina použít, jsou dle mého daleko zajímavější, použitelnější a silnější než větve jiné. Takové technologické schopnosti jsou často dost ničivé, zatímco ty biotické mi přišly o poznání slabší.

Nadšení ze Sirén však i nadále trvá. Klíčová je totiž naprostá návykovost, jakou jsem asi u žádného klonu Heroesů ještě nezažil. V tom Sirény excelují, a tak mi nezbývá než se těšit na další porci obsahu. Sympatické také je, že tvůrci se docela přesně drží harmonogramu vydání, což není tak úplně obvyklé. Pokud tedy vše dobře dopadne, měli bychom se kompletního vydání dočkat ještě do konce tohoto roku.