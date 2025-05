Do Dead by Daylight míří zaklínačská kolekce. Tentokrát budeme před monstry utíkat, místo abychom jim párali břicha

Tým Behaviour Interactive se připravuje na 9. výročí svého multiplayerového hororu Dead by Daylight. Během víkendového přenosu na veletrhu PAX East oznámili rovnou dvě spolupráce. V minulosti se do hry podívalo několik známých postav z herních sérií. Mezi přeživšími najdeme Laru Croft nebo Alana Wakea. Od 3. června ve hře narazíte i na kostýmy ze světa Zaklínače.

Ve hře se tedy neobjeví přímo Geralt ani další postavy z tohoto světa. Přeživší Vittorio Toscano ale dostane převlek, který od řezníka z Blavikenu nemá vůbec daleko. Navíc k tomuto kostýmu nahrál dialogy Doug Cockle, hlas herního Geralta. Další přeživší se mohou oháknout ve stylu Yennefer, Triss a Ciri. Vrahoun The Artist pak na sebe bude moci vzít podobu Lešije.

Spolupráce se Zaklínačem ale není ta hlavní událost pro letošní rok. Mnohem větší prostor dostane Five Nights at Freddy's, neskutečně populární hororová série, která nedávno vedle her slavila úspěch i s filmovou adaptací. Ta se dočká rovnou vlastní mapy i vraha, kterým je Springtrap. Dle slov vývojářů byla tato spolupráce tou nejžádanější v historii Dead by Daylight.

Detaily ohledně kapitoly Five Nights at Freddy's a s ní spojené mapy se teprve dozvíme v nadcházejícím streamu. Už nyní tvůrci každopádně oznámili, že Springtrap dostane legendární outfit v podobě žlutého králíka, jemuž propůjčí svůj hlas herec Matthew Lillard. Toho můžete znát ze zmíněné filmové adaptace.

Zdroj úvodního obrázku: Behaviour Interactive