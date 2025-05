Do Game Passu přibylo přes 50 retro her od Activisionu. Nechybí klasiky jako Pitfall nebo MechWarrior 2

Nabídka her, které si můžete vyzkoušet v rámci předplatného Game Pass, zahrnuje čerstvé novinky i časem ověřené tituly. Nyní se můžete vrátit ještě víc do minulosti s kolekcí Retro Classics, která zahrnuje více než 50 her od vydavatelství Activision. Jeho jméno si spojujeme hlavně se sérií Call of Duty, ale repertoár mělo v minulosti mnohem rozmanitější. V kolekci najdete hry z 80. a 90. let, do výčtu patří třeba Commando, Grand Prix, MechWarrior 2: 31st Century Combat či Pitfall. Kompletní seznam najdete níže.

Kolekce vznikla ve spolupráci s Antstream Arcade, což je další služba s předplatným, která se zaměřuje právě na retro hry. A spolupráce bude pokračovat, časem mají Retro Classics čítat přes 100 titulů. Nové přírůstky si můžete vyzkoušet na PC, na konzolích i skrz cloud. Podobně jako u retro kolekcí na Switchi pak ani tady nechybí možnost kdykoliv hru uložit nebo se instantně vrátit o pár vteřin zpět, pokud se vám něco nepovede.

Vedle toho dostala pár vylepšení funkce Game Bar na PC. Widget s nastavením je přepracovaný, díky čemuž jednoduše můžete upravit audio, jas obrazovky nebo vyvolat virtuální klávesnici. Brzy bude přímo do Game Baru integrovaná funkce Microsoft Edge Game Assist, což má hráčům zjednodušit hraní a snížit potřebu neustálého „alt-tabování“. Skrz zkratku Windows + G si vyvoláte tipy k hraní či playlisty. Součástí budou také aplikace jako Discord, Spotify nebo Twitch.

Microsoft také dále rozšiřuje možnosti hraní skrz cloud. Přímo v aplikaci Xboxu na PC si vedle služby Xbox Cloud Gaming můžete hru spustit také přes GeForce Now. Samozřejmě stále platí, že pro GeForce Now potřebujete separátní účet, případně předplatné, pokud ho chcete využít naplno.

Výčet her z kolekce Retro Classics Activision Prototype #1

Atlantis

Atlantis 2

Barnstorming

Baseball

Beamrider

Bloody Human Freeway

Boxing

Bridge

Caesar 2

Checkers

Chopper Command

Commando

Conquests of the Longbow: The Legend of Robin Hood

Cosmic Ark

Crackpots

Decathlon

Demon Attack

Dolphin

Dragster

Enduro

Fathom

Fire Fighter

Fishing Derby

Freddie Pharkas: Frontier Pharmacist

Freeway

Frostbite

Grand Prix

H.E.R.O.

Kaboom!

Laser Blast

MechWarrior

MechWarrior 2

Megamania

Pitfall

Pitfall 2

Police Quest

Pressure Cooker

Quest for Glory 1

Riddle of the Sphinx

River Raid

River Raid 2

Robot Tank

Sky Jinks

Space Quest 2

Space Quest 6

Space Treat Deluxe

Spider Fighter

Star Voyager

Tennis

The Adventures of Willy Beamish

The Dagger of Amon Ra

Thwocker

Title Match Pro Wrestling

Torin's Passage

Trick Shot

Vault Assault

Venetian Blinds

Zork 1: The Great Underground Empire

Zork Zero