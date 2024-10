Do MS Flight Simulatoru 2024 se chystají tři futuristické stroje včetně osobní kvadrokoptéry

Ve středu 16. října se uskutečnil živý stream, kterého se zúčastnili výkonný ředitel společnosti FlightFX Nick Sdoucos a inženýr letových systémů Marwan Gharib. V jeho průběhu byly odhaleny tři futuristické stroje pro připravovaný Microsoft Flight Simulator 2024.

FlightFX se zaměřuje na vytváření detailních leteckých modelů a scenérií pro Flight Simulator. Vzniklo během pandemie jako projekt několika nadšenců. Původně zamýšleli vytvářet pouze scenérie, nikoli letouny​, ale později se firma začala soustředit na vytváření realistických strojů, díky čemuž si postupem času v komunitě vybudovala silné postavení.

Nyní spolupracuje s Microsoftem na vývoji letadel pro Microsoft Flight Simulatoru 2024. Konkrétně se jedná o stroje Jetson One, Joby S4 a Archer Midnight, které reprezentují budoucnost letecké dopravy a jsou zaměřené na elektrický pohon, vertikální vzlet a přistání a další technologické inovace.

Jetson One: osobní kvadrokoptéra

Jedním z nejzajímavějších kousků připravovaných je Jetson One, který připomíná stroj z vědecko-fantastického filmu. Osobní kvadrokoptéra pro zábavu a rekreaci je symbolem toho, jakým směrem se ubírají moderní technologie v letectví.

Stroj je nejen lehký a kompaktní (doslova se prý vejde do kufru rodinného auta), ale je také neuvěřitelně snadno ovladatelný. Má jednoduchý způsob ovládání založený na joysticku, takže i naprostý laik si v něm bude připadat jako zkušený pilot dronu.

Jetson One je navržen pro krátké lety a nabízí dechberoucí zážitky z létání nad městskou krajinou, kaňony či přírodními scenériemi. Není to sice stroj na dlouhé trasy (jeho baterie vydrží jen zhruba 20 minut), ale jako „létající skútr“ přináší nový způsob, jak prozkoumávat v simulátoru virtuální svět.

Joby S4: Tesla s křídly

Druhou hvězdou je letoun Joby S4, který je často přirovnáván k „Tesle s křídly“. Jde o plně elektrické letadlo schopné vertikálního vzletu a přistání, což z něj činí ideální dopravní prostředek budoucnosti.

Je vhodný zejména pro přepravu osob na kratší vzdálenosti, například mezi letišti a centry měst. Na rozdíl od Jetsonu, který je určen spíše pro rekreační létání, je Joby S4 koncipován jako seriózní dopravní prostředek, který kombinuje prvky dronů, vrtulníků a letadel.

Letoun dosahuje rychlosti přes 330 km/h a díky pokročilé automatizaci je velmi snadno ovladatelný. Uživatelům poskytne intuitivní a pohodlný zážitek, při kterém mohou obdivovat nové realistické biomy a vylepšené prostředí MS Flight Simulatoru 2024.

Archer Midnight: revoluční elektrické letadlo

Archer Midnight je revoluční elektrické letadlo vyvinuté firmou Archer Aviation, které patří do kategorie eVTOL. Tento stroj je navržen tak, aby poskytoval udržitelnou a efektivní alternativu k tradiční letecké dopravě na krátké vzdálenosti. Midnight je ideální pro přepravu cestujících mezi letišti a městy nebo na kratší regionální lety. Díky elektrickému pohonu a schopnosti vzletu a přistání bez potřeby vzletové dráhy má potenciál výrazně zrychlit cestování v přeplněných městských oblastech.

Letadlo je vybaveno dvanácti motory, které umožňují hladký vertikální vzlet i přistání a následný přechod do horizontálního letu jako u klasického letadla. Jeho dolet činí přibližně 280 km, díky čemuž je vhodný pro regionální lety.

Stroj je navržen s ohledem na bezpečnost a spolehlivost – disponuje záložními systémy a moderními technologiemi, které zajišťují plynulý a tichý let. Kromě ekologických výhod přináší Midnight i významné úspory provozních nákladů díky nízké spotřebě energie a minimální údržbě.

Interiér Archer Midnight je navržen pro maximální pohodlí cestujících. Kabina je prostorná, s velkými okny poskytujícími panoramatický výhled, a vybavená nejmodernějšími technologiemi pro pohodlné a bezpečné cestování. Je vybaven autopilotem a určen jak pro piloty, kteří preferují manuální kontrolu, tak pro ty, kteří rádi spoléhají na technologii. Oproti Joby S4 je Archer pomalejší, ale vyrovnává to svou univerzálností a sofistikovaným designem.

Letecký simulátor jako nástroj budoucnosti

Microsoft Flight Simulator 2024 není jen o nových letadlech. Jde také o vývoj samotné technologie simulace letu. Tým vývojářů otevřeně přiznává, že do vývoje zapojili komunitu, aby zážitky co nejlépe odpovídaly skutečnému světu. Klíčovými prvky jsou nová prostředí (biomy), vylepšené textury terénu, přesnější fyzika a detailní grafika.

Jedním z cílů MSFS 2024 je také zapojení simulace do přípravy profesionálních pilotů. Letouny jako Joby a Archer jsou totiž nejen virtuálními hračkami, ale též reálnými technologiemi, které se v letectví vyvíjejí. Spolupráce s výrobci těchto strojů je klíčová pro to, aby simulátor co nejvěrněji odpovídal realitě.

Budoucnost letectví se bude stále více zaměřovat na autonomní a elektrické letouny. Zároveň s tím se zdokonaluje i samotná simulace, která poskytuje hráčům možnost prožít letecké zážitky s minimem technických znalostí. Propojení herního světa s reálným vývojem v oblasti letectví může být ukázkou, jak se simulátory budou využívat nejen pro zábavu, ale i pro výcvik budoucích pilotů.

S vydáním Microsoft Flight Simulatoru 2024 se otevírá nová éra simulace letu, kde už nejde jen o realistické zobrazení letadel a krajiny. Nyní se do popředí dostává vývoj skutečných leteckých technologií a jejich integrace do simulátoru. Ať už jde o futuristický Jetson One, technologický zázrak Joby S4 nebo elegantní Archer Midnight, každý si v novém MSFS 2024 najde to své.

Zdroj: YouTube Microsoft Flight Simulator.