Donkey Kong Bananza sbírá nadšené recenze po celém světě. Switch 2 má další hit

Z velkých her přímo od Nintenda jsme si zatím na Switchi 2 mohli zahrát jen nový Mario Kart. To se ale zítra změní. Do světa vyráží Donkey Kong Bananza, nové 3D dobrodružství oblíbeného opičáka ve zcela zničitelném světě. První recenze jsou už venku a nešetří se chválou. Na Metacritic má aktuálně 90 % z 83 hodnocení. Jednoznačně tedy jde o hru, která by neměla chybět v knihovně žádného majitele konzole.

Vedle klasických recenzí můžete zhlédnout i technický rozbor od Digital Foundry, ze kterého hra také vychází z většiny pozitivně, i když se neobešla bez problémů. Občas se propadne snímkovací frekvence a kvalita stínů na pohled nevypadá moc dobře. V ohledech destrukce a rozmanitosti jde ale o výbornou záležitost.

Bananza nás vezme do podzemí, kde se DK a malá Pauline snaží dostat až do největších hlubin, kde jim má být splněno jejich přání. Zatímco opičák baží jen po zlatých banánech, Pauline by se ráda vrátila zpátky domů. Pro fanoušky Donkey Konga jde o výjimečnou událost mimo jiné proto, že je to jeho první plně 3D dobrodružství po více než čtvrt století. Naposledy to byl Donkey Kong 64 z roku 1999.

Dobrou zprávou pro sběratele je, že krabicová verze obsahuje cartridge s kompletní hrou na rozdíl od většiny fyzických kopií pro Switch 2. Společně se hrou půjde do obchodů také nová figurka amiibo, která vyobrazuje úhlavní dvojici. K nám do redakce by se hra měla dostat během zítřka, takže naši recenzi můžete očekávat v následujících týdnech.