Donkey Kong se umí proměnit v zebru i pštrosa. Bananza po vlažném odhalení mile překvapila nápady i zpěvačkou Pauline

Nintendo necelý měsíc před vydáním uspořádalo obšírnou prezentaci o novém Donkey Kongovi. Oproti původnímu představení působí Bananza svěžím dojmem a vypadá to, že by Switch 2 mohl mít vedle Mario Kart World další system seller. V nových ukázkách předvádí rozmanitost hratelnosti, prostředí a na scénu se vrací dobře známá tvář.

Donkeymu měl společnost dělat tajemný fialový kámen. Ve skutečnosti jeho parťačkou bude Pauline, zpěvačka ze Super Mario Odyssey. Setkávají se pod povrchem planety, kde se opičák snaží nalézt vzácné zlaté banány. Po nich Pauline sice nebaží, ale ráda by se dostala domů. Proto se společně hodlají prokopat až do samotného jádra planety, aby bylo splněno jakékoliv jejich přání.

Zdroj videa: Nintendo

Cesta to bude dlouhá, podzemí se dělí do různorodých vrstev a občas byste ani neřekli, že jste hluboko pod povrchem. Každá z nich vypadá úplně jinak a do průzkumu se můžete pustit, jak je libo. Donkeyho pěsti si poradí svými pěstmi. Dobře poslouží pořádné direkty, kotrmelce mu usnadní pohyb v prostředí a pecka do země funguje jako sonar, který odhalí věci ukryté v blízkém okolí.

DK umí také vytrhnout kus země. Co s ním pak může dělat, se odvíjí podle materiálu. Když hodíte klasickým kamenem, nejspíš se nestane nic výjimečného. Z mokrého písku si ale jednoduše postavíte most. Kus ledu vám chvíli vydrží jako surf při jízdě na lávě a jsou tady i specialitky jako materiál, se kterým se Donkey může vznášet.

Průzkum bude v Bananze důležitý, ale pokud byste náhodou ztratili směr, zpěv Pauline vás navede na správnou stopu. Její hlas umí ale i něco víc. Prastaří obři, kteří v žijí v podzemních světech, jim odhalí tajemství Bananza síly, kterou v Donkeym probudí Pauline právě svým zpěvem.

Dočasně se tak DK promění v obrovskou gorilu, zebru nebo létajícího pštrosa. Je to docela bizár, ale vypadá to skvěle. Hlavně tato mechanika přinese do hratelnosti větší pestrost. Pokud je nabitý ukazatel, můžeme proměny využívat kdykoliv a libovolně je prohazovat. Což prý bude potřeba, abychom našli všechna tajemství.

Poctivý průzkum se vyplatí. Za nasbírané zlaté banány totiž získáváte bodíky, za které vylepšujete Donkeyho schopnosti. Občas jsou schované v zemi, někdy k jejich získání bude potřeba splnit výzvy. Kromě nich a běžného zlata budeme sbírat i penízky. V obchodě za ně pořídíme oblečení pro opičáka i Pauline. Tentokrát to není jen kosmetická změna, každý kousek má odlišnou vlastnost.

Cestu do jádra nám ztíží vypečená partička Void Company. Void Kong, Poppy Kong a Grumpy Kong nemají Donkeyho zrovna v lásce. Pokud by vám nejen jejich nástrahy dělaly příliš velké problémy, v nastavení najdete Assist mód. Bananzu si tak užijí i méně zdatní či začínající hráči.

A když si třeba vaše ratolest nebude vědět rady, můžete připojit ruku k dílu v kooperaci. Druhý hráč skrz funkci myši ovládá Pauline, která svým hlasem může bourat prostředí a její slova zvládnou dát nepříteli pěknou nakládačku.

Kooperace podporuje i funkci Game Share, kdy stačí vlastnit jednu kopii hry a zahrajete si společně s dalším hráčem na druhé konzoli. Lokálně Game Share funguje i s původním Switchem. Jelikož jde o streamované hraní, nevadí, že Bananza vychází pouze na Switch 2.

Kromě hlavního dobrodružství si budete moci zahrát na umělce. DK Artist také využívá funkce myši. Jednoduše si můžete z kamene vytvořit vlastní skulptury, upravovat materiály a měnit barvičky. Kreativitě se meze nekladou, jak můžete vidět v ukázkách na konci Directu.

Spolu se samotnou hrou, která digitálně bude stát 1 749 Kč, bude v prodeji také nová Amiibo figurka s Donkey Kongem a Pauline. S ní získáte do hry exkluzivní oblek pro Pauline. I další postavičky z této série vám zajistí drobné bonusy.