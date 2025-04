Doom Slayer krájí stoupence pekla v novém traileru. Doom: The Dark Ages vyjde za necelý měsíc

Jedno z nejžhavějších želízek v ohni pro herní jaro má Xbox. Doom: The Dark Ages vypadá parádně a jinak tomu není ani v novém traileru, který id Software vypustil do světa v průběhu večera WrestleManie 41, kde také zápasník Drew McIntyre přišel na scénu oblečený jako Doom Slayer. Na příchod toho pravého Slayera v The Dark Ages si musíme počkat do 15. května, kdy hra vychází na PC, PS5 a XSX. Zároveň bude rovnou v Game Passu. Pokud si připlatíte za Premium edici, do hraní se můžete pustit o 2 dny dříve.

Úvod traileru nakousnul příběh, ve kterém uvidíme samotné počátky Slayera. The Dark Ages fungují v sérii jako prequel, takže určitě dojde k odhalení zásadních detailů z minulosti. Lore je ale přeci jen v sérii Doom celkově druhořadý, tady jde především o čistokrevnou akci, které si v traileru užijete také dost. Došlo i na ukázku boje v mechanickém obrovi.

Na rozdíl od Doom Eternal mají být The Dark Ages pomalejší, co se hratelnosti týče. Vývojáři už při oznámení říkali, že Slayer byl v Eternalu rychlá stíhačka, zatímco nyní se budeme během boje cítit jako nezastavitelný tank. Což je příjemná změna tempa místo toho, aby se neustále přidávalo na rychlosti.