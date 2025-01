Doom: The Dark Ages a další tři hry se objeví na nacházejícím Xbox Developer Directu

Už pár dní to začínalo šramotit okolo připravované prezentace Xboxu a nyní už není potřeba spekulovat. 23. ledna v 19:00 našeho času proběhne Developer Direct zaměřený na tři nadcházející hry, přičemž jedna z nich stále zůstává zastřena tajemstvími. Tím hlavním ale určitě tak jako tak bude Doom: The Dark Ages, který se nám v průběhu večera naplno představí.

Vedle toho svoji novinku předvede studio Compulsion Games. O jejich South of Midnight víme už nějaký ten pátek a vypadá to, že bychom se letos měli dočkat jejího vydání. Jako další přijde řada na Clair Obscur: Expedition 33, což není přímo exkluzivita Microsoftu, ale tým ze Sandfall Interactive svoji prvotinu představil právě na jedné z loňských akcí Xboxu. Tahle novinka se řadí mezi černé koně letošního roku a měla by zajímat všechny fanoušky tahových RPG.

Na závěr nás čeká odhalení jednoho doposud neoznámeného projektu. Co to bude? Spekulace nejčastěji zmiňují remake The Elden Scrolls IV: Oblivion. Podle neoficiálních informací má vznikat na Unreal Enginu 5 a vývoj má pod taktovkou tým Virtuos, který v minulosti hlavně pomáhal ostatním týmům s velkými projekty. Možná, že se konečně dočkají vlastní pořádné hry.

