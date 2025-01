Doom: The Dark Ages vychází v květnu. Tentokrát bude bez multiplayeru. Známe hardwarové nároky

Hvězdou včerejší prezentace Xbox Developer Direct byl jednoznačně nový Doom, a to naprosto zaslouženě. Tým z id Software předvedl parádní ukázku plnou rozporcovaných démonů a rázné hudby. Abychom si tento zážitek vychutnali na vlastní kůži, nebude potřeba dlouhého čekání. The Dark Ages vychází 15. května na PC, Xbox Series S|X a PlayStation 5. Od prvního dne bude k dispozici i v dražší variantě Game Passu.

Tank místo stíhačky

The Dark Ages jsou nejambicióznější hra, kterou id Soft vytvořil. Oproti Eternalu se hodlají vrátit do minulosti série a trochu zpomalit, co se týče akrobacie. Přeci jen jsou The Dark Ages prequelem pro předchozí dva díly, kde se podíváme do dávných časů během probíhající války se samotným peklem.

Při hraní se máme cítit jako neporazitelná superzbraň. Vývojáři přirovnávají změny stylu hratelnosti k tomu, že jestli jste se v Eternalu cítili jako bleskurychlá stíhačka, v The Dark Ages budete neprostupným tankem. Místo akrobacie se jednoduše tentokrát zaměřili na surovou sílu Doomslayera.

S návratem do minulosti se trochu promění i náš arzenál. Nechutně silných zbraní bude víc než dost, jednou z nejdůležitějších součástí je ale tentokrát štít zkombinovaný s motorovkou. Využijete ho při obraně i při útoku.

Při správně načasovaném blokování můžete nepřítele vyvést z míry, a pokud bude dost slabý, přetáhnout ho řemdihem, démonickou palicí nebo elektrifikovanou rukavicí. A jestli vás někdo naštve opravdu hodně, můžete nasednout do svého mechanického draka či obřího robota a vyrazit do boje i proti těm nejgigantičtějším démonům.

Obtížnost dle vlastního uvážení

K pekelnému řádění a hektolitrům démonické krve se hodí náročná obtížnost. Id Software vám v The Dark Ages dá možnost nastavit si obtížnost dle svého. Je na vás hra moc rychlá? Stačí si trochu stáhnout ukazatel a akce zpomalí. Nebo si ji naopak můžete zrychlit.

Sami si nastavíte i řadu dalších věcí, jako je agresivita nepřátel, rychlost projektilů nebo časové okno pro provedení perfektního bloku. I když tedy v ohledu hratelnosti tvůrci mluvili o zpomalení oproti Eternalu, i The Dark Ages si budeme moci udělat pořádně rychlé i bez všech akrobatických vychytávek.

Není to sice v sérii Doom to nejdůležitější, ale nový díl rozkryje další důležitou část příběhu. Na konci videa na začátku článku můžete vidět ukázku z mise, kde Doomslayer zachraňuje město před zánikem. Celkově má být na vyprávění příběhu větší důraz, protože místo toho, abyste museli pročítat textové záznamy, v průběhu hraní uvidíte výpravné filmečky.

Jak vám poběží Doom: The Dark Ages?

Společně s novými ukázkami a datem vydání jsme dostali také hardwarové požadavky pro PC verzi. Zapláče každý, kdo nemá grafickou kartu s podporou ray tracingu s alespoň 8 GB VRAM. Bez toho se vám The Dark Ages totiž ani nespustí bez ohledu na to, jak výkonnou kartu máte. Také se opět potvrzuje, že 16 GB RAM je novým standardem. V tomhle případě je vlastně minimem. Doporučuje se totiž rovnou 32 GB.

Tentokrát bez multiplayeru

Potvrdilo se, že The Dark Ages nenabídne hraní v multiplayeru. Což je pro tuto sérii nezvyklé. I v moderních iteracích Dooma jste se mohli pustit do klasických online zápasů v arénách proti ostatním hráčům. Odpověď na to, proč ho tentokrát vynechali, přinesl novinář Stephen Totilo z webu GameFile. Id Soft se soustředí na singleplayerový obsah proto, aby ve finále vytvořili lepší hru.

„Udělali jsme tohle rozhodnutí brzy, abychom mohli jít naplno do kampaně. Je to naše největší a nejepičtější kampaň. A jsme vážně rádi za toto rozhodnutí. Myslím, že je lepší, aby se tým soustředil na ladění a dokončování kampaně,“ říká kreativní ředitel Hugo Martin.

Přidal se také výkonný producent Marty Stratton. Prý chtěli přidat spoustu vychytávek a udělat věci trochu jinak už v předchozích dílech, ale multiplayer byl v tomhle ohledu překážkou.

Sběratelka a předběžný přístup

Pokud máte zájem, můžete si Doom: The Dark Ages předobjednat, a to rovnou v několika podobách. Už ta základní pěkně podražila. Na Steamu stojí 80€. Kromě obyčejné verze, kde vás za předobjednávku čeká bonusový skin, je tady také prémiová edice, se kterou můžete hrát o 2 dny dříve, tedy od 13. května.

Obsah dražších edicí také potvrdil, že se v budoucnu dočkáme příběhového rozšíření, podobně jako tomu bylo u Eternalu s The Old Gods. Jako bonus k tomu id Soft přihodí také digitální artbook, soundtrack a balík skinů.

Jestli se ale chcete plácnout přes kapsu ještě víc, The Dark Ages mají i sběratelskou edici s 12" sochou Doomslayera z PVC. Její součástí je prémiová edice, replika přístupové karty a naleštěný steelbook. Vyjde vás na 5 378 Kč.