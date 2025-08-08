Doomovky Heretic a Hexen se vracejí. Po oznámení vylepšené verze rovnou vyšly na PC i konzole

V devadesátých letech vyšla spousta stříleček, které se snažily navázat na úspěch prvního Dooma. Mezi ty nejlepší kousky patří fantasy akce Heretic a Hexen od studia Raven Software. I když jste si jejich původní verze mohli na PC stále sehnat celkem snadno skrz digitální obchody, rozhodně rádi vidíme jejich reedici, která obě hry značně vylepšuje a kromě PC je dostává i na všechny velké konzole. Nejlepší na tom je, že na vydání nemusíte čekat, po oznámení totiž Heretic + Hexen rovnou vyšly na PC, PlayStation, Xbox i Switch. Pokud jste už měli ve své virtuální knihovně některou ze starších verzí zvlášť, dostanete bezplatný update na reedici.
O reedici se postaralo studio Nightdive, které si v posledních letech postavilo jméno právě na takových návratech starých klasik. Kromě toho, že si bez problému rozumí s moderním hardwarem, nechybí ani podpora multiplayeru, ať už online, nebo na rozdělené obrazovce. Neomezí vás ani platformy díky crossplayi.
Na PlayStationu 5 a Xboxu Series S|X si tyto legendy užijete v rozlišení 4K při 120 FPS. Na starší generaci běží ve Full HD při 60 FPS. Pokud máte PS4 Pro nebo Xbox One X, rozlišení naroste na 4K. Z mé zkušenosti tyto hry opravdu skvěle sedí i na Switch. Tady nabídnou maximum, co tahle konzole umí, tedy 720p při 60 FPS v handheld módu a 1080p s 60 FPS v doku. Je škoda, že nevyšla nativní verze pro Switch 2.
Zároveň se péče dočkal i hudební doprovod. Skladatel Andrew Hulshult s citem vylepšil originální soundtrack a přidal k tomu i pár nových kousků. S jeho tvorbou jste se mohli také setkat u spousty stříleček. Podílel se například na Prodeus, Dusk nebo Amid Evil. Kdyby vám nová hudba nesedla, můžete kdykoliv přepnout na originál. Jestli vás ale spíš zajímá, jak probíhal vývoj původních verzí, rozhodně vás potěší Raven Vault, kde najdete dobové materiály.
Podobně jako v případě nových verzí Dooma nebo Quakea jsme dostali i nový kus obsahu. V tomto balení kromě Heretic: Shadow of the Serpent Riders, Hexen: Beyond Heretic a Hexen: Deathkings of the Dark Citadel najdete i dvě zbrusu nové epizody, které vznikly ve spolupráci Nightdive a id Software. A když vám to nestačí, skrz oficiální podporu modifikací může množství obsahu dále bobtnat.