Druhé rozšíření pro Kingdom Come 2 se ukáže na Gamescomu. Obnova kutnohorské kovárny nemá k vydání daleko

České studio Warhorse má v plánu do konce roku vydat další dvě rozšíření pro svůj letošní hit. Druhý přídavek jménem Legacy of the Forge se poprvé ukáže v rámci německé výstavy Gamescom, která probíhá od 20. do 24. srpna. Hra sice tentokrát nebude mít stánek pro veřejnost, ale v průběhu akce prý prozradí detaily týkající se rozšíření. Komunitní manažer Tobi Stolz-Zwilling také prozradil, že datum vydání není vůbec daleko.

Střízlivým odhadem tak lze očekávat, že se Legacy of the Forge dostane do světa začátkem září. O jeho obsahu toho víme velmi málo. S jistotou můžeme říct jen to, že se bude točit okolo obnovy kutnohorské kovárny. Trojici rozšíření pak zakončí Mysteria Ecclesiae. Z popisu to vypadá, že rozsahem půjde o největší přídavek, protože v rámci jeho příběhu navštívíme i Sedlecký klášter. S Jindrou se pokusíme zastavit šíření smrtelné nemoci.