Dune: Awakening potrápí vaše PC méně, než se očekávalo. Žádný předběžný přístup, hra vyjde rovnou v ostré verzi

Vydání epického MMO survivalu Dune: Awakening se chystá na 20. května. Prozatím dostanou možnost ovládnout Arrakis pouze PC hráči, na konzole se hra dostane později. S blížícím se vydáním vývojáři z Funcomu prozrazují další podrobnosti, díky kterým nyní známe i hardwarové požadavky. Původní očekávání ohledně toho, že bez nejnovějších grafických karet si nezahrajete, nejsou realitou. Dokonce není ani nutné, aby vaše karta uměla ray tracing, jak platí u některých dnešních novinek. Jestli si chcete ověřit, jak dobře Duna poběží na vašem PC, na Steamu také najdete benchmark.

Minimální hardwarové požadavky Operační systém: Windows 10 64-bit nebo novější

Windows 10 64-bit nebo novější Procesor: Intel Core i5-7400 nebo AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i5-7400 nebo AMD Ryzen 3 1200 RAM: 16 GB

16 GB Grafická karta: Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB nebo AMD Radeon 5600XT 6 GB

Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB nebo AMD Radeon 5600XT 6 GB Úložiště: 60 GB Doporučené hardwarové požadavky Operační systém: Windows 10 64-bit nebo novější

Windows 10 64-bit nebo novější Procesor: Intel Core i7-10700K nebo AMD Ryzen 5 2600X

Intel Core i7-10700K nebo AMD Ryzen 5 2600X RAM: 16 GB

16 GB Grafická karta: Nvidia GeForce RTX 3070 8 GB nebo AMD Radeon 6700 XT 12 GB

Nvidia GeForce RTX 3070 8 GB nebo AMD Radeon 6700 XT 12 GB Úložiště: 75 GB

Vývojáři přímo neuvádějí, v jakém stavu hra na takových sestavách poběží. S plynulejším hraním vám navíc pomohou také technologie jako frame generation. Dune: Awakening je jednou z prvních her s podporou DLSS 4. Zároveň využije i FSR od AMD a XeSS 2 technologii Intelu.

Žádný předběžný přístup, rovnou plná verze

Kromě hardwarových požadavků přišla řeč i na další důležitá témata. Vzhledem k tomu, že Duna bude vycházet nejprve na PC, by se mohlo zdát, že nejdřív vyjde v předběžném přístupu a postupně ji budou vývojáři dokončovat. Tak to ale v tomhle případě není. Místo toho na to půjdou rovnou zostra.

Po zakoupení jedné ze tří edicí získáte hru, do které bude postupně přibývat obsah v rámci updatů zdarma. Funcom pak bude vydělávat dále na placených DLC. Zvolili tedy stejný model, jako u svých předchozích her. Conan Exiles či Anarchy Online se dočkaly dlouholeté podpory a není důvod, proč by tomu mělo v případě Duny být jinak.

Dune: Awakening vás v základu vyjde na 50€. Pokud si připlatíte o 20€ navíc za Deluxe edici, získáte několik bonusů včetně možnosti hrát s pětidenním předstihem. Vedle toho obsahuje jako bonus zbroj Saudarkarů a Season Pass, který vám zpřístupní první čtyři DLC přídavky, z nichž první bude k dostání hned s vydáním hry.

Pokud chcete podpořit tvůrce ještě víc, k dostání je také Ultimate edice za 90€. Ta kromě výše zmíněného přidává navíc plán ke stavbě caladanského paláce, filtršaty z nové filmové Duny a digitální soundtrack spolu s artbookem.